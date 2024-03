La artista canaria ya nos ha dado un adelanto en sus redes sobre cómo será su nuevo sencillo “BOXXXITO”. Lo primero que hemos notado ha sido la similitud de la portada con la anterior de “vuelta atrás”, lo cual nos indica que, posiblemente, vengan más publicaciones de ese estilo.

Una vez más, aporta al repertorio musical de los corazones rotos. Se trata de una canción triste sobre una relación de dos personas, que no tuvo un final feliz. Dentro de esta ruptura tienen un papel clave la traición y el amor propio. Ambos saben que se quisieron, pero, en esta ocasión, el daño le ganó al amor.

Caluu C. escribió la canción juntamente con su productor THORLONDON, desde su perspectiva, mostrándole al público su lado más vulnerable.

Con un videoclip que capta, ya que podría decirse que es una llamada a la atención de esas personas que dependen emocionalmente de otra para sentirse bien, hace reflejar el valor de lo importante que es verse a sí misma preciosa. Ella sola se autoayuda

Caluu C. es una cantante española nacida en Sevilla pero criada en Fuerteventura (Canarias) desde muy temprana edad. Influenciada por sus padres músicos, siempre soñó con cantar en grandes escenarios para dar a conocer su talento innato por la música.

La artista, trabaja junto a las discográficas Team 33 Music e I.M.W.T. y de la mano de su productor THORLONDON, con quién lanzó su primer sencillo titulado "NMDDQ" (No Me Dejes De Querer).

Además, Caluu C. ya cuenta con el apoyo de radios nacionales e internacionales reconocidas, como Los 40 con los que participó en una de las celebraciones "Los 20 Music Awards" en Palma de Mallorca, presentando “NMDDQ” y algunas de sus primeros sencillos.

La artista, cuenta con un amplio repertorio musical y una voz mística, enlazándose en diferentes géneros musicales sin perder su esencia urbana. Además de las radios, cuenta con un gran apoyo de la prensa mundial dando a reconocer múltiples éxitos de la cantante como son El ascensor, NMDDQ Remix y Baila Bachata.

Te invitamos a seguir a Caluu C. en sus redes sociales: https://www.instagram.com/caluu.c/ https://www.tiktok.com/@.caluu.c https://www.youtube.com/@caluuc