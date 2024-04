El senador bonaerense, Ariel Bordaisco, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca ampliar el abanico de sanciones por infracciones a la Ley 13.927, que establece los punitorios por violar las normas de tránsito.

Actualmente, las sanciones vigentes van desde el arresto, la inhabilitación total o parcial para conducir y las multas, hasta la concurrencia a cursos de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. En el proyecto de Bordaisco se incorpora, además, la concientización y el trabajo comunitario no retribuido con valor de reparación de perjuicios leves.

“Lo que propongo es que el juez pueda determinar de oficio la prestación de la cooperación personal del autor de la infracción de tránsito para que cumpla un mínimo de 2 horas y un máximo de 20 de trabajo comunitario. También la propia persona acusada podrá solicitar que se le aplique esta pena y el juez deberá fundamentar la decisión de otorgarla o denegarla”, explicó el legislador marplatense.

En este último caso, el proyecto dispone que el Juez “determinará si accede a la petición teniendo en cuenta la personalidad del infractor, sus antecedentes, características de la falta cometida y los motivos que le determinaron a cometer la infracción; y, si accede a la petición, deberá aplicar el principio de proporcionalidad, asegurando que la magnitud de la sanción sea adecuada y proporcionada a la gravedad de la falta cometida”.

“La sanción de trabajo comunitario se tiene que cumplir prestando servicios, tareas especiales o funciones laborales sin remuneración o beneficios para el infractor en instituciones de bien público o entidades municipales o provinciales situadas en el ámbito de la jurisdicción municipal donde se domicilia la persona sancionada” apuntó Bordaisco.

Y agregó: “Es importante aclarar que, en aquellas infracciones por conducción temeraria en la que se haya puesto en grave riesgo la vida o la salud de las personas, el cumplimiento del trabajo comunitario se realizará en centros de rehabilitación psicofísico de pacientes víctimas de siniestros viales”.

El proyecto de Ley del senador radical incorpora, además, otros aspectos que modifican a la normativa actual, como la cantidad de mililitros en sangre para la inhabilitación para conducir vehículos, como así también dispone que “las sanciones por infracciones o faltas viales que prevé esta ley son de cumplimiento efectivo, no podrán aplicarse con carácter condicional ni en suspenso”.

“La siniestralidad vial nos impone ponernos creativos, porque aumentar las multas, por ejemplo, no desalienta algunas malas prácticas al volante. Tenemos que generar una carga real, más allá de la económica, para aquel a quien pagar una multa no le es perjudicial, porque puede hacerlo. Por eso, hacer que se comprometa con su tiempo, trabajo, dedicación y esfuerzo durante cinco, diez o veinte horas puede generar una reflexión más profunda antes de reincidir”, concluyó Bordaisco.