La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este viernes del congreso del PJ que se realizó en el microestadio de Ferro.

"Hay que pensar la reconstrucción de nuestro proyecto, que integre a todos los compañeros y compañeros que por alguna razón hoy no están debatiendo adentro, que podamos plantear nuestro programa de gobierno y de alternativa a tanto daño que está haciendo el gobierno actual de Milei”, sostuvo la Jefa Comunal de Quilmes,

La dirigente justicialista agregó que "este encuentro de la militancia peronista es algo positivo. Hay miradas y tengo mi posición, que me parece importante como congresal de la Provincia de Buenos Aires hacer referencia a cuando otro congresal de la misma provincia dice que no se ha ganado una elección y demás. Se ha perdido una elección nacional producto de un mal gobierno del actual presidente de este partido, Pero en la Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof se ha ganado. Y el rumbo político e ideológico que tiene el PJ bonaerense es el adecuado para seguir representando a nuestro sujeto social, diciéndole no al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que es lo que hizo Máximo Kirchner siendo diputado y también siendo presidente del PJ de Buenos Aires".

“Y como militante político, más allá de la responsabilidad que uno toma, nunca deja de aportes. Y el último gran aporte que ha hecho el peronismo lo hizo Cristina con el documento de 33 páginas haciendo un contexto histórico de esta crisis de deuda”. añadió,

“Hoy algunos vinieron a buscar aplausos y otros, reflexión. Yo me voy con el hecho de que se pueda conformar una comisión de acción política para seguir debatiendo cómo solucionamos tanto daño que está haciendo Milei y cómo reconstruimos nuestro proyecto para a representar y ser gobierno”.