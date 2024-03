Finalmente, y como era de prever por parte de la oposición, la Secretaría de Trabajo el Ministerio de Capital Humano de la Nación oficializó este martes la participación de la Lista Azul Nº2 en las elecciones convocadas para renovar la conducción del SOEMQUIL (Sindicato Obreros y Empleados Municipales de Quilmes), que hoy comanda Ricardo Terrizano, y quien se venía oponiendo a esta posibilidad.

La lista Azul tiene como su mayor exponente a Martín Becerra, quien junto a Zulma Martinotti, logró obtener finalmente el aval definitivo de la Secretaría de Trabajo de Quilmes para poder participar de las elecciones del 3 de abril con a participación de más de 550 municipales en condiciones de votar.

"Dos veces quisieron dejarme afuera y no pudieron. Terrizano dos veces me dejó afuera de participar, hace dos años y medio en las eleciones de la Mutual, y en diciembre me desafila y me dejó también sin poder hacerlo. En este caso loe volveré a ganar, siempre èl quiso dejarme afuera de la contienda. Hizo las mil y unas para dejarme y dejarnos afuera", le señaló Becerra a este medio.

Becerra agregó que la idea "siempre es favorecer al afiliado más allá de estas cuestiones de chicanas y política berreta. La idea es poder mejorar un servicio como mutual de salud, e intentar armar un frente generacional joven para transformar las cosas. Haremos un gremio con mucha representación. Tenemos un gran equipo".