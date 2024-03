En una nueva carta abierta con fecha del 2/3/2024, los trabajadores del Hospital de Quilmes Isidoro Iriarte volvieron a reclamar mayor seguridad en el nosocomio por hechos violentos que se vienen reiterando. EN la misiva también hablan de salarios bajos, condiciones dignas de trabajo.

Concluyen diciendo: "Estamos acá defendiendo la salud pública, quienes formamos parte no solo estamos por necesidad de trabajar, sino porque creemos que vale la pena, necesitamos estar todos juntos del mismo lado".

A continuación, la carta completa...

Quilmes, 02/03/24

Segunda carta abierta a los trabajadores del Hospital Iriarte, pacientes, autoridades y comunidad:

Nos reunimos nuevamente con el fin de reclamar por más SEGURIDAD.

Nuestra movilización surge especialmente por las agresiones físicas sufridas por una compañera de guardia mientras cumplía su tarea. Este motivo es solo la punta del ovillo de una gran maraña de hechos de violencia que vivimos a diario.

La salud pública lleva décadas de abandono, nos hemos ido adaptando a los bajos salarios, la falta de personal, la falta de infraestructura, las malas condiciones edilicias, la falta de seguridad e higiene en todo sentido de la palabra.

No es posible trabajar en un lugar donde la demanda asistencial es enorme y no podemos dar respuesta.

Somos la cara visible de un sistema de salud enfermo y los pacientes tienen el derecho de ser atendidos en tiempo y forma, pero tienen también el deber de mantener el respeto por quien brinda atención.

Las autoridades tienen que saber que estamos hartos de ser los que ponemos la cara, no solo eso, nuestro sello, nuestra responsabilidad profesional en cada acto.

Los trabajadores de la salud reclamamos por CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO.

Esperamos al menos el acompañamiento y apoyo de las autoridades en las tareas que llevamos a cabo.

Sentimos que no somos escuchados hace ya mucho tiempo: cuando pedimos refuerzos de vigilancia, limitación de ingresos, más presencia policial, así como también, baños dignos para una ducha post guardia, o una cama donde descansar cuando se puede.

Reclamamos gestión para que la gente que puede atenderse en un primer nivel de atención lo haga para evitar que toda la patología que puede resolverse en una sala periférica llegue hasta acá.

Estamos trabajando en condiciones insalubres para los pacientes y para nosotros. El hospital esta en obra constantemente, sin interrumpir la atención en ninguna área, y se trabaja entre polvo, escombros, con riesgo de derrumbe o inundaciones como ha pasado y gracias a Dios sin lamentar víctimas.Sin embargo, no hubo plan de contingencia para actuar. Todo se improvisa, todos son parches y seguimos igual.

Muchos de nosotros llevamos más de 20 años esperando un hospital que pueda brindar la atención de salud que la gente de Quilmes merece, pero nunca fue una prioridad.

Escuchar y atender es un signo de respeto, lo contrario es indiferencia y desprecio, eso es violencia.

Estamos acá defendiendo la salud pública, quienes formamos parte no solo estamos por necesidad de trabajar, sino porque creemos que vale la pena, necesitamos estar todos juntos del mismo lado.

¿QUIENES CUIDAN A LOS QUE CUIDAN?