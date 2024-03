Ante la presencia de directivos, estudiantes y padres, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, encabezó la ceremonia de inicio del Ciclo lectivo 2024 en la Escuela Primaria N° 24 "Domingo Faustino Sarmiento".

Allí, Mussi expresó: "Esta escuela le rinde un homenaje permanente a la educación pública, por el amor con el que la cuidan. Cuando me dijeron que íbamos a arrancar el año en este lugar, me puse muy feliz, porque me trae un montón de recuerdos lindos". Asimismo, el Intendente municipal destacó: "Tenemos que seguir defendiendo la escuela pública, gratuita, igualitaria, abierta a todos los sectores de la comunidad, porque a la educación argentina la salva la escuela pública".

El ciclo lectivo 2024 en Berazategui contempla 50 mil estudiantes en instituciones educativas estatales.

En este marco, la directora de la Primaria N° 24, Carina Calderón, señaló: "Estamos muy contentas, arrancando con la misma pasión que ponemos siempre. Este año tan difícil pide que trabajemos juntos para sacar a la escuela pública adelante".

Durante el acto, estudiantes de 6to A interpretaron una coreografía inspirada en la canción Vuelos, de Bersuit Vergarabat, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida que se cumplieron en 2023.

También participaron los secretarios de Cultura y Educación de la Municipalidad, Federico López; de Desarrollo Social y Comunitario, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava; y de la Secretaría Privada, María del Carmen Flores; el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo; la inspectora jefa distrital, Gladys Ramírez; y la asesora de Psicología de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Fabiola Martín.