Además, en la denuncia comparte audios y capturas de mensajes de distintas personas que aseguran que fueron contactados por este motivo. “Acá mi vecina Laura tiene una movida para sacar a Gray y están comprando votos. A la gente les pagan 6 mil pesos y les dan una boleta para votar a Bullrich, pero primero tienen que ir a buscar la boleta el sábado, les dan 3 mil pesos y el domingo tienen que mostrar el comprobante de votación y ahí le dan el resto”, dice una de las transcripciones de los audios que además da detalles de donde pueden pasar a anotarse.

@eldiariosur 🚨DENUNCIAN A PABLO DOMENICHINI POR SUPUESTA COMPRA DE VOTOS PARA JUNTOS POR EL CAMBIO EN ESTEBAN ECHEVERRÍA. 🗯️Un vecino de la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, denunció al candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Pablo Domenechini, por una supuesta maniobra de compra de votos. 🗣️El denunciante, Martín Peña, decidió presentarse ante el Juzgado Federal con competencia electoral a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla con las pruebas que acreditan la presunta compra de votos por parte de personas vinculadas a Juntos por el Cambio. 🔴Los indicios que incluyen audios de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y mensajes de texto llegaron a manos de Peña por parte de distintos vecinos del distrito que había recibido como propuesta el pago de $9.000 a cambio de votar por la lista de Juntos por el Cambio. #pablodomenechini #diariosur #estebanecheverría #juntosporelcambio ♬ original sound - El Diario Sur

Otro de los mensajes detalla que en una plaza de Transradio había gente reclutando vecinos y les ofrecía 5 mil pesos por el voto. También presenta otro caso en la zona de Guillón donde pagaban 9 mil con una modalidad similar, así cómo algunos sucesos similares en otros puntos de la comuna.

“Yo soy un laburante, a mi no me paga ningún partido, empecé a escuchar estos rumores y comentarios en el barrio y después por whatsapp me fueron llegando algunos casos donde iban ofreciendo plata a la gente. Hice la denuncia porque me da bronca que pasen estas cosas”, explicó Peña a este medio.

En la denuncia, radicada en el Juzgado Federal del Doctor Ramos Padilla, pide que se investigue estos sucesos relacionados con la compra de votos (penados por la Ley) y adjunta capturas de pantalla, audios, y números de teléfono implicados.

fuente: ElTermometroWeb