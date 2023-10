"Hoy leía a otro candidato que decía ‘nosotros somos el futuro y Mussi es el pasado’. Y yo les digo: Soy el pasado, el presente y después del 22 de octubre, voy a ser el futuro", recalcó Juan José Mussi, candidato a intendente de Unión por la Patria en Berazategui, durante el cierre de su campaña de cara a las Elecciones Generales de este domingo.

Rodeado de los candidatos a concejales y consejeros escolares que lo acompañan en la Lista, Mussi enfatizó: “A esos que me dicen que soy el pasado, sepan que estoy orgulloso de eso, porque nosotros los peronistas de Berazategui somos el pasado glorioso de esta ciudad. Pero también sepan que somos el presente comprometido, en el que caminamos de la mano junto al vecino para construir un mejor futuro”.

Estuvieron presentes además, acompañando a Juan José Mussi en el Club Los Marinos, vecinos, vecinas, instituciones intermedias, Clubes, Sociedades de Fomento, Centros de Jubilados, Movimientos Sociales y militantes, entre otros.

A su vez, el candidato y actual Intendente llamó a votar la Lista completa de Unión por la Patria que lleva a Sergio Massa como candidato a Presidente y a Axel Kicillof como candidato a Gobernador bonaerense. “Hay que votar la boleta completa porque tenemos los mejores candidatos. Sergio Massa no tiene miedo, tiene coraje; es el más capacitado y habla como un verdadero peronista. Y vamos a ganar la Provincia, porque tenemos un gobernador como Axel Kicillof que hizo mucho por la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Asimismo, insistió: “Porque a pesar de estar en crisis, hicimos durante estos años la mayor cantidad de obras con la ayuda de los Gobiernos nacional y provincial. No nos olvidemos que hoy tenemos un 6% de desocupación y nos entregaron un país con casi 14%. A votar la boleta completa de Unión por la Patria”.

Por otro lado, Juan José Mussi señaló: “Hay que ir a buscar a los que no fueron a votar y hacerles saber que con la bronca no se construye. Hay que decirles que la bronca de no estar bien no los lleve a cometer un error que puede terminar con los derechos conquistados”.

Finalmente, expresó: “Nosotros no confrontamos con nadie. El peronismo es amor, no es odio. Perón generó el movimiento nacional y popular con la justicia social, que tiene que ver con la solidaridad y el amor. Desde Berazategui hacemos lo que dijo el General. Por eso estamos todos unidos, porque todos unidos triunfaremos”.