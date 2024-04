Se realizó un encuentro de cooperadores escolares, destinado a todos los establecimientos educativos de Berazategui. El intendente Juan José Mussi encabezó el acto de apertura en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo. La jornada continuó con talleres y capacitaciones para los directivos, docentes y cooperadores que participaron.

"A veces me cruzo con directoras que me dicen muy contentas 'tenemos una cooperadora escolar bárbara’- Esto es fundamental, porque son un mecanismo de defensa especial de la educación pública, gratuita, igualitaria y abierta a todos los sectores de la sociedad. Les agradezco por lo que hacen y les pido que no aflojen", afirmó Mussi.

En tanto, el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo, aseguró: "Mi agradecimiento a las cooperadoras es por su compromiso, por estar todos los días apoyando y ayudando a la escuela pública y la educación de nuestros pibes. Nos enorgullece el trabajo que hacen en Berazategui".

La actividad también contó con la presencia del secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, Federico López; además de la directora provincial de Cooperación Escolar, Rosana Merlos; y la subdirectora, María José Parejo, quienes estuvieron a cargo de los grupos de trabajo.