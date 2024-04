A horas de producirse la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alfredo Alfonso, le explicó pormenorizadamente a Agencia Suburbana de Noticias porqué está en peligro el funcionamiento y la calidad educativa, cuál es el rol de las universidades y su importancia en una sociedad de desarrollo. “En abril del 2023 pagábamos en electricidad 4.5 millones de pesos hoy en el mismo periodo 2024 casi 20 millones de pesos”, advirtió a modo de ejemplo.

-¿Cómo se está preparando la marcha en defensa de la educación pública?

-La Mesa Interclaustro de docentes, no docentes, estudiantes, viene organizando distintas actividades previas que tienen como consecuencia una convocatoria cada vez más creciente, que se suma al trabajo que realizamos con rectores de otras universidades.

Creemos que es una marcha necesaria porque llevamos más de cuatro meses esperando una respuesta real al presupuesto que hemos presentado el 12 de diciembre y lo único que encontramos fueron operaciones de prensa anunciando aumentos que nunca llegan; por ejemplo la del 13 de marzo, hoy siendo 22 de abril, nunca llegó el 70% de aumento para los gastos. Y la verdad es que estamos alrededor del 300% de aumento de los costos para el funcionamiento y no hay respuestas concretas. Si no hay un cambio de rumbo la Universidad -realmente- está en peligro, por eso creemos que es importante la marcha.

-¿Por qué situación atraviesan hoy de las universidades públicas?

-Las universidades nacionales tenemos un régimen especial: Somos autónomas. Esto quiere decir que nuestro funcionamiento depende de un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a través de la Ley de presupuesto que destina una cantidad de recursos para el funcionamiento de las universidades. La última vez que se aprobó fue el año pasado, pero este año el gobierno nacional decidió no enviar la Ley de presupuesto, por lo tanto, debe tener a las universidades con recursos suficientes para que puedan ejercer la función administrativa de forma autónoma. Salarios, que tiene que ver con paritarias. Y recursos para gastos de funcionamientos. Luego hay una cantidad de gastos sobre distintos apoyos a doctorados, a desarrollos de distintos tipos. El número que está otorgando el gobierno nacional son los mismos recursos de septiembre 2022 a septiembre de 2023, donde hubo un golpe fuerte en costos de investigación.

En abril del 2023 pagábamos en electricidad 4.5 millones de pesos hoy en el mismo periodo 2024 casi 20 millones de pesos. Eso es sólo de electricidad, imaginemos la cantidad que tenemos de gas, agua, conectividad. No hay universidad en el mundo que no funcione con conectividad, con tecnología. Estamos hablando de recursos muy insuficientes. La calidad educativa va a ir bajando. Tenemos recursos de un fondo de emergencias, pero si esto sigue así, la universidad a empezar primero a recortar distintos servicios, va a haber problemas con los trabajadores docentes y no docentes, hay una serie de gastos que se van a ir recortando. Las clases tienen gastos de recursos, materiales de estudio, investigación para poder desarrollar una actualización del conocimiento docente. Es decir, hay muchos elementos que no están en el presupuesto. Nos quieren llevar a la mínima expresión solo por una cuestión ideológica de este gobierno, porque no hay mejor inversión que la del conocimiento. Es una gran inversión para el Estado.

-¿Cómo sigue la situación?

-Va a depender del Gobierno. No hay justificación económica para que las universidades no se puedan administrar como corresponde. Las universidades son un modelo exitoso, y más en las sociedades de este mundo en el que el conocimiento se tiene o se compra. La Argentina tarde o temprano va a tener que pagar mucho más por conocimiento si no cambia esta situación. La sociedad entiende cuál es el rol de la universidad pública, los profesionales argentinos son reconocidos en el mundo.

-¿Cuándo se dice que las Universidades son usinas de adoctrinamiento, qué opina?

Habría que saber qué quieren decir con eso, cosa que no dan una explicación. Suponemos que tiene que ver que se trata de pensamiento crítico. No siempre hay que estar de acuerdo con una postura. El pensamiento crítico te habilita a pensar qué es lo adecuado y qué no. Quién te dice la verdad y quién no. El planteo de pensamiento crítico permite profesionales creativos, investigadores creativos. A nosotros nos gusta pensar con distintas ideas. No es un problema el pensamiento crítico.

-¿Cómo rector de la UNQ qué le dirías al alumnado en este momento?

-Le diría que es un momento para pensar mucho su oportunidad de futuro. Para confiar que este modelo universitario tan importante que dio inicio con la reforma universitaria no puede ser devastada por un Gobierno electo, por eso es muy importante. Sabemos todos los que pasamos por una universidad que te cambia la vida. Ir a una universidad pública te cambia la vida.