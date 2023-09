No sólo la trama policial es escandalosa, si no que la judicial no le va en zaga. Ahora el expediente se quedó sin juez. La semana pasada la Cámara de la Sala 1 le hizo lugar al planteo del fiscal Daniel Ichazo para que revise la prisión preventiva por privación ilegítima de la libertad de Lucas Escalante, y el Juez Julián Busteros se excusó y busca alejarse de la causa, alegando sentirse agraviado por la familia de Lucas Escalante y Lautaro Morello en una de las marchas. La Cámara es quien decidirá si acepta la excusación o no.

Hay que señalar que Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26), salieron a bordo del BMW de Escalante desde Florencio Varela el 9 de diciembre del 2023, y a los pocos dñias el cadáver de Morello fue hallado incinerado seis días después en el Camino del Buen Ayre. su amigo Lucas sigue desaparecido hasta el día de hoy.

Una trama donde la policía, la política y lo peor del conurbano se entremezclan, y donde también la justicia parece hacer la vista gorda ante tanta mafia y corrupción.