Acompañados del intendente interino local y actual candidato a intendente de Lanús, Diego Kravetz y los diputados nacionales, Cristian Ritondo y Diego Santilli, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y el candidato a Gobernador Néstor Grindetti supervisaron el tramo final de la obra de ampliación y remodelación del Centro Unificado de Comando y Control de Lanús.

Finalizado el acto, el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a los presentes subiéndose a la “Patoneta”, para juntos dirigirse a Lomas de Zamora, donde brindaron fueron recibidos por una multitud en el acto encabezado por el candidato a intendente local, Guillermo Viñuales.

“Todos los que nos están mirando saben perfectamente que estaban mejor cuando nosotros estábamos a cargo de la seguridad. En los municipios como el de Lanús, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en el país entero”, afirmó Bullrich.

Asimismo, la candidata señaló que “perseguimos a todos y cada uno de los narcotraficantes y de los criminales. Porque agarramos a los prófugos, bajamos la tasa de homicidio, logramos que la gente sintiese que nosotros teníamos un orden claro, primero los ciudadanos”.

Y agregó: “Nuestra prioridad es proteger a las víctimas, cuidar a la policía y no dejarla sola. Que se termine en el mundo del revés, donde los delincuentes son los que tienen derechos y los policías terminan presos. Saben que ese es nuestro orden de valores”.

En conferencia de prensa, la candidata se dirigió al actual Ministro de Economía y le exigió que deje de gastar el dinero de los argentinos para sostener su campaña, manifestando: “Massa, no vale hacer desastres en la economía, desastres que están pagando los jubilados con jubilaciones realmente indignantes, los trabajadores, los cuentapropistas, los que tienen comercios, los que tienen fábricas, todos le están pagando su fiesta. Termine con su fiesta porque su fiesta termina con el país. Basta de gastarse la plata de los argentinos, no es suya. Siempre creyeron que la plata era de ustedes, por eso fue el periodo más corrupto de la historia argentina, esto se termina, no vamos a aceptar nunca más que la plata de los argentinos termine en los bolsillos y bolsos de los funcionarios.”

Dentro de las remodelaciones que se llevaron adelante en el Centro Unificado de Comando y Control de Lanús se encuentra la construcción de un entrepiso donde se ubican los sectores de emergencias (Defensa Civil, SAME y Semaforización), la instalación de una línea de piso técnico para lograr una estética ordenada y acorde a las normas ISO, la creación de una sala de descanso para el personal y la edificación de una planta (todavía en obra) en la que se ubicarán las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Movilidad Sustentable.

Por su parte, Grindetti expresó: “Este centro de monitoreo es el aporte que realiza el municipio a la prevención del delito, cuando llegamos solo había un oficina con algunas computadoras, hoy tenemos este comando de control unificado y de última tecnología que supervisa más de 1000 cámaras en todo el territorio, esto lo hacemos con recursos del municipio, haciéndonos cargo de una problemática que es indelegable de la provincia”.

Y lanzó duras críticas a Kicillof: “ El gobernador ha decidido discriminar y castigar a los más de 5 millones de vecinos que viven en municipios gobernador por intendentes de Juntos por el Cambio, solo por pensar distinto, nos deben más de 10 mil millones de pesos en obras y convenios firmados que están vencidos, nos obliga a tomar determinaciones y llevar este reclamos a la justicia si no se cumple lo comprometido”.