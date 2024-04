Los principales referentes del PRO de la ciudad de Quilmes se reunieron para analizar la situación política a nivel local, nacional y provincial, intentando empezar a imaginar un escenario inquietante, como la elección intermedia 2015.

"Este encuentro fortalece, nos acerca y nos invita a seguir fortaleciendo al PRO. En Quilmes todos los que participamos tenemos la gran responsabilidad de hacer crecer el espacio. Nos reunimos para discutir y analizar la situación actual, nacional, provincial y local. Fue un encuentro muy productivo del que salieron muchas cosas necesarias para trabajar por los vecinos de la provincia y de Quilmes en particular", detalló en redes la diputada nacional, Maria Sotolano, una de las legisladoras mas cercanas a Jorge Macri.

Además estuvieron presentes en la reunión el ex concejal Guillermo Galetto (mano derecha del actual diputado provincial Martiniano Molina), el ex diputado provincial y funcionario de CABA, Guillermo Sanchez Sterli, la ex senadora provincial Lorena Petrovich, los concejales Diego Buffone y Lucas Araujo, así como los dirigentes José Maria Salustio, Walter Di Giuseppe y Julio Ramirez, entre otros.