El concejal ad honoren de Lanús y actual funcionario nacional, Agustín Balladares, se mostró muy confiado de cara al ballotage. Afirmó que hay que “hacerse cargo de los problemas y dar respuesta” y que Milei “pone en jaque 40 años de democracia”, con “arancelamiento de la educación, la salud, y la obra pública”.

En diálogo con Agencia Suburbana, Balladares fue contundente sobre el proceso electoral del domingo: “Estoy con expectativa. Trabajamos en la escucha. Es un momento de escuchar, de ir uno por uno. El voto Milei es de un sector con bronca principalmente por no haber sido escuchado o por no haber dado respuesta. Creo en la maduración del voto de la sociedad Argentina. La micromilitancia es lo que más va a valer. Hay que hacerse cargo de los problemas y resolverlos en adelante.

Queremos que Milei no gobierne, está en juego el proceso democrático que cumplió 40 años poniendo en jaque derechos básicos como la Educación, la Salud, la obra pública. Tengo gran esperanza en el pueblo de Lanús. El pueblo de Lanús va a acompañar a Massa”.

Tras afirmar que con el intendente electo de Lanús Julián Alvarez están abocados al ballotage, el concejal lanusense hizo referencia a cuál es el estado de la Ciudad. “A título personal vamos a contar con un Municipio descapitalizado, sin maquinaria para poder dar respuesta. La actual gestión municipal hacía todo pensado en la tercerización. Los salarios de los municipales son los peores de la Provincia, y hay que trabajar para recomponerlos”.

“Los próximos años serán importantes. Cuatro años de reactivación económica. La discusión es cómo se distribuye: con un gobierno de todos o uno de pocos.

Con Massa el Municipio trabajará con fuertes políticas públicas e inversión para robustecernos y mucha obra pública. Con Milei no imagino el funcionamiento de la ciudad sin la coparticipación que dijo que la iba a quitar. Todos los municipios necesitan de un 50 % de coparticipación, sino no se puede gobernar porque no se pueden pagar los salarios. No hay manera de sostener un municipio, con arancelamiento de la Educación y arancelamiento de la Obra Pública”, agregó.

Al finalizar, Balladares no titubeó: “Son dos modelos bien claros. Milei es un quiebre institucional a 40 años de la democracia. Massa llama a la unidad nacional pensando en los pilares para que Argentina sea potencia. Votar a Massa no te convierte en kirchnerista. El lanusense va a estar mucho mejor con Massa Presidente”.