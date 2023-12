Como estrategia política, el bloque del PRO de Quilmes había decidido que lo presida por un año un miembro de cada agrupación, por un lado los referenciados en Maru Sotolano, y por el otro los más cercanos a Martiniano Molina.

La idea era arrancar con el molinista Ignacio Chiodo, donde cada agrupación definía sus autoridades. El elegido por el molinismo era Chiodo, pero cuentan que la otra facción se opuso a esto y lo impugnaron, "y pretenden que sea otro", como señalan las fuentes.

Son tres concejales por cada sector. Chiodo, Lucas Araujo y Walter 'Coco' Fernández por un lado; y Patricia Ballesteros, Patricia Capparelli y Diego Buffone, por el otro.

Chiodo reconoció la tensión en el bloque. "Lo que sucede es que a mí me estarían apartando, me están echando. Seguramente las diferencias tiene que ver con posturas que ellos pretendían seguir adoptando este año. Sin siquiera sentarse a hablar con nosotros, me están expulsando. No tengo intención de romper, pero esas posturas arbitrarias ese grupo hace que me sienta que está echando", le dijo Chiodo a este medio.