Bajo el título: “CARTA ABIERTA A NUESTROS VECINOS NO QUEREMOS OTRO DÍAZ PÉREZ” el bloque de concejales de Juntos por el Cambio salió al cruce del intendente de Lanùs, Juliàn Alvarez. El Texto Completo:

CARTA ABIERTA A NUESTROS VECINOS NO QUEREMOS OTRO DÍAZ PÉREZ

Todos ustedes saben, porque lo viven a diario, que hace tiempo los vecinos de Lanús sufrimos, sin distinción política o religiosa, un incremento de hechos delictivos tales como asaltos, robos, hurtos o entraderas en nuestros

hogares.

Ante estos hechos, creemos que es sumamente necesario que las nuevas autoridades municipales pusieran su energía en trabajar incansablemente en combatir a los delincuentes, en lugar de buscar peleas, donde no las hay, con adversarios políticos. Tenemos que ser conscientes de que hoy Lanús tiene igual o mayor inseguridad que en la gestión Díaz Pérez.

No es casualidad que en los primeros 25 días del año hayan ingresado alrededor de 2.100 causas penales al sistema judicial y que, lamentablemente, durante los primeros 40 días del 2024, hayan sido asesinados cuatro vecinos en hechos violentos, con armas de fuego y en la vía pública. Estas son situaciones extremas que ponen de manifiesto las alarmantes cifras delictivas que tiene Lanús en lo que va del año.

A estos hechos, le sumamos la alarmante preocupación por el incremento de la circulación de droga que nos plantean los vecinos de Monte Chingolo, ACUBA, Los Ceibos, entre otros. O la decisión de la Secretaría de Seguridad del Municipio de fusionar el servicio de emergencia local 132 (radicado en Lanús), con el servicio de Emergencias 911 de la Provincia de Buenos Aires, radicado en La Plata.

A su vez, aprovechamos para puntualizar que los hechos ocurridos recientemente en el Puente Olímpico de Villa Jardín, hablan de una inexperiencia alarmante en materia de seguridad de la gestión Julián Álvarez. No es la primera vez que se realizan este tipo de operativos en distintos sectores del camino de sirga (límite sur con C.A.B.A.), incluido el puente, entre los ministerios de Seguridad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Los mismos se hacen para proteger a los vecinos y detener a los delincuentes que transitan por esta zona.

Además, vale aclarar, que al día de hoy siguen vigentes los convenios de colaboración mútua entre Lanús y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas en materia de seguridad. Ahora, serán las nuevas autoridades municipales las que deberán revalidar o no dichos acuerdos.

Tenemos que entender que nuestra Ciudad no solo limita con Lomas de Zamora y Quilmes, lugares donde se lo vio al Intendente de Lanús trabajar mancomunadamente con las autoridades de esas comunas, sino también que Lanús limita con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido de Avellaneda, y es el intendente Julián Álvarez quien debe poner el bien común de los vecinos por encima de la política partidaria.

Por otro lado, ante las versiones sin argumentos deslizadas por la gestión local, aclaramos que nuestro espacio político no tiene como costumbre “llenar de militantes las áreas municipales” para obstaculizar a gobiernos ideológicamente opuestos, y muchísimo menos poner militantes en una Base Operativa como la de Seguridad Ciudadana, área que durante nuestra gestión profesionalizamos, desarrollamos y valorizamos para cuidar a los vecinos de Lanús.

Ahora nos preguntamos: ¿Qué pasó con los efectivos y los móviles que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió recientemente a Lanús? Ya no están en las calles, o mejor dicho, nunca se vieron. En las calles de Lanús se siente la ausencia del patrullaje de los móviles de Seguridad Ciudadana. Los vecinos quieren y necesitan más controles, más presencia policial, más seguridad.

Tampoco existe “una gran operación mediática y en redes sociales con el objetivo de generar confusión y miedo en la población”, como declaran varios funcionarios actuales del Municipio. Quienes dicen eso no caminan y no viven el día a día de Lanús. La inseguridad no es una sensación, nuestros vecinos tienen miedo porque sufren a los delincuentes todos los días y son los mismos vecinos que, para exponer una situación reiterada o en busca de protección, dan a conocer los hechos en sus redes sociales.

Todos nosotros somos rehenes de la falta de un plan de seguridad y de prevención del delito. Estamos a merced de los delincuentes.

La seguridad debe ser una política pública en común entre las jurisdicciones, una tarea coordinada. El delito no tiene límites jurisdiccionales, por eso desde nuestro bloque, vamos a acompañar las iniciativas que mejoren la seguridad de nuestros vecinos y para avanzar en ese sentido, nuevamente le solicitamos al intendente Julián Álvarez que, públicamente, dé a conocer a todos los vecinos de Lanús, el Plan de Seguridad y Prevención del Delito que desarrolló para nuestra ciudad.

Bloque de Concejales

Juntos por Lanús