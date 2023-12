Por Cristian Blicharski

Él se llama Julián Gontad, quilmeño, se fue hace 7 años a Europa, tiene 25 años, más de 17 mil suscriptores en su canal de YouTube, y más 59 mil en TikTok. Hemos dado con él tras ver sus videos viajando a través de Pakistán, Afganistán, Argelia, Marruecos, Siria, e inclusive arriba de uno de los trenes cargueros más largos del mundo atravesando el desierto del Sáhara. Conózcanlo.

¿Cuánto hace que saliste de Quilmes? ¿Estudiabas, trabajabas?

J: Bueno hace 7 años que me fui de Quilmes, había terminado mis estudios secundarios, también había trabajado un poco para ganar experiencia, y luego emprendí viaje a mi primer destino que fue Alemania, con el correr del tiempo me mudé a Italia y posteriormente me vine a España, donde de alguna u otra manera decidí asentarme.

¿Qué te llevó a querer conocer otros lugares?

La verdad que tenía muchas ganas de conocer otras partes del mundo, otras culturas, otra formas de vida, todo eso me generaba mucha curiosidad. Y para poder descubrir eso sabía que necesitaba mudarme a otra parte del mundo, que me sea más accesible poder trasladarme a esos puntos que me interesaban conocer.

¿Cuál fue tu primer destino fuera de Europa?

Mi primer destino fue Siria (país soberano de Medio Oriente, bañado por la costa levantina mediterránea, sumida en una guerra civil desde marzo de 2011), que marcó un antes y un después, no es un país fácil para moverse, inclusive para llegar allá tuve que ir vía el Líbano y por carretera llegar a Siria.

Cuando digo que fue un antes y un después para mí es porque, imagínate que yo vengo de Quilmes y llegar a un pueblo que hasta hace unos años atrás había mercados, gente en las calles, ahora son pueblos casi fantasmas, arrasados por la guerra, hay algo en la cabeza que te hace reflexionar.

De este viaje ¿Qué te sorprendió?, entendiendo que uno que es del conurbano bonaerense cree haberlo visto todo

Bueno, al final hay un montón de cosas que a la gente de Europa le podría llegar a sorprender que a nosotros, como gente que ha vivido en Quilmes, que hemos estado en contacto con, no solamente, la pobreza, sino también con un montón de situaciones violentas o de riesgo, creo que estamos, -lamentablemente- familiarizados en algún punto. Entonces, sí que eso podría sorprenderle a un europeo de viajar a oriente medio y ver un montón de chicos pidiendo en la calle, durmiendo a la intemperie, en ese sentido, sí que no me sorprendió, pero veía ciertas similitudes, en ambos casos, el estado ausente, la crisis, la incertidumbre, los pibes que son siempre los que pagan los platos rotos de los mayores.

Pero si te podría decir que me sorprendió tanto en Siria, como en el Líbano, fue el tema religioso, sobre todo, al no profesar una religión, si lo encontré como muy chocante al principio, también la comida, obvio.

La cuestión política, si se siente mucho, se habla con miedo, son cuidadosos de la opinión que dan, que tal vez, en lo personal siempre he tenido la posibilidad de hablar y opinar sin temor alguno, ahí si se ve una diferencia.

Ahora bien, Siria fue tu primera destino, ¿pero por qué? ¿Cómo llegaste ahí?

Como bien te contaba inicialmente, mi plan era venirme a Europa, hacer base acá para poder conocer otros países, en esa época existía la crisis migratoria la cual lo sirios o personas, principalmente, originarias de oriente medio, como Irak, se desplazaban a países de Europa en busca de refugio por la guerra, entre otras situaciones. Entonces, cuando yo investigaba sobre los posibles países donde yo podía establecerme en un futuro, siempre salía este tipo de noticias y se hablaba de la crisis de refugiados y no entendía muy bien por qué era que sucedía esto y me llamaba la atención, comencé a estudiar porque sucedía, y me generaba un montón de dudas a las cuales quería darle respuesta y me pareció que lo más certero era poder en algún momento de mi vida, poder visitar esos países y ver con mis propios ojos que es lo que ocurre en esos lugares, aunque sea por pocos días, como turista, poder conocer su cultura, charlar con la gente y conocer su realidad, siempre desde el respeto y reconocimiento que merecen todas las culturas.

¿De los destinos que has recorrido, en cuál tuviste miedo o sentiste que podía llegar a suceder lo peor?

Creo que en mi último viaje a Afganistán (país ubicado en Asia del Sur. Limita con Pakistán, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y China), fue donde pasé más miedo en toda mi vida.

Afganistán no tiene la fama de ser el país más seguro del mundo, si bien ahora tiene un nuevo gobierno, que en definitiva, termina siendo talibán, y que hasta hace un tiempo eran considerados terroristas y había que combatirlos -según los medios- ahora son los que tienen el poder allá.

Entonces cuando viaje, con todas las personas e información que pude recavar, supuse que era un país seguro, ya que anteriormente me había pasado que había visto en las noticias de occidente, vendían como lugares superpeligrosos, resultaban no serlo, supuse que en esta oportunidad sucedería lo mismo, bueno este no fue el caso precisamente.

Los talibanes quieren mostrarse que son abiertos con los turistas, con los extranjeros y en mi caso no fue así.

Nos han amenazado en reiteradas oportunidades de muerte, hemos vivido momentos bastante complicados por un error que tuvimos.

Cuando ingresamos al país, uno de los requisitos fue que -ya que yo hago videos para redes- tenía prohibido hacerle video a las mujeres, mostrar edificios gubernamentales, y edificios militares.

Resulta que Kabul (capital de Afganistán), prácticamente es imposible grabar ahí porque está todo militarizado. Habíamos contactado a un guía local que nos iba a ayudar con las traducciones y hasta oficiar de intérprete en caso de ser necesario.

Encontramos un área donde supuestamente podíamos grabar, ya que no se veía comprometido nada, lo hicimos, unos talibanes se acercaron con la intención de saber que era lo que había grabado, se lo mostré, me confirmaron que no había ningún problema y ni un minuto después, se acercó otra persona que era superior de esas personas, me sacó la cámara de la mano y empezó a revisar todas las grabaciones. Nos trasladaron a una habitación aislada, incluyendo a nuestro guía, y lo increparon violentamente. Y varias veces había pensado que estaba en problemas, pero esa fue la situación más limite que he vivido.

Hace no mucho tiempo se volvió viral un video tuyo en TikTok viajando arriba del "Tren de Hierro" actualmente el segundo tren de carga más largo del mundo (2,5/ km en vagones), contanos por favor la experiencia única e irrepetible de ese viaje.

Con un amigo sabíamos de la existencia de este tren que se encuentra en Mauritania, entonces quisimos ir a verlo, y ver si se podía hacer este viaje, de hecho existen guías, tours, que te venden esta “experiencia” que hemos descubierto luego de hacerlo por nuestra cuenta.

Es un viaje muy complicado si haces el viaje completo, ¡son más de 30 horas!, y no es que vas sentado cómodamente en un asiento (si no contratas el paquete turístico), es un tren carguero donde vas sentado sobre el hierro, que atraviesa el desierto del Sáhara, que además tenés las temperaturas más hostiles dependiendo la época del año.

El trayecto que hicimos duró tres días, con climas adversos y además para dormir había que encontrar donde te podías acomodar e intentar descansar al menos algunas horas.

Una auténtica locura, realmente, y tu familia, ¿qué opina?

Mi mamá muy bien no sabía de qué se trataba, hasta que vio los videos y me quiso matar. Es muy difícil explicarle a tu mamá que vas a estar más de dos días arriba de un tren en el medio del desierto.

De todos los países que fuiste mencionando, ¿a cuál regresarías y cuál será tu nuevo destino?

A Pakistán definitivamente. Su gente, su cultura, es excelente. Probablemente, mi próximo viaje sea Senegal, aunque tengo muchas ganas de visitar Irak, inclusive estoy tomando clases de árabe para poder tener una relación más cercana con los locales.