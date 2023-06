La Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, destacó la tarea que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, quien -en tiempos de definiciones políticas- “avanza enfocado” en el camino del crecimiento económico y productivo, “con más inversiones que generan más trabajo para las y los argentinos”.

“En momentos donde la política está definiendo lo electoral, Massa sigue con su agenda cosechando logros económicos para el desarrollo de una Argentina productiva, que genera trabajo e inclusión”, afirmó Litza.

En las últimas horas, Massa anunció que la aceitera AGD invertirá U$S 54 millones para producir Bioetanol, que se suma a la realizada por Ford de U$S 660 millones, y la nueva producción de Toyota. Anuncios que la legisladora cercana Ministro de Economía destacó: “La senda es la de generar valor agregado, para no depender o andar mendigando a nadie".

“Otros datos que muestran la importancia de la tarea de Massa fueron el crecimiento del empleo con 32 meses de alza: casi 20 mil empleos nuevos en el tercer mes del año. Y el aumento del 14,8% interanual en producción de autos. Trabajo argentino al mundo”, agregó.

“Todo este esfuerzo de Sergio Massa está plasmado en el Plan Argentina Productiva 2030 y muestra el camino para duplicar las exportaciones, consolidar 100 mil nuevas industrias, y más de 3.5 millones de puestos de trabajo”.

Finalmente, la legisladora de Avellaneda afirmó: “Sabemos con claridad qué modelo de país queremos, y cómo hacerlo”.