Tras su alta médica, el intendente de Berazategui Juan José Mussi participó con un mensaje grabado en la caravana militante de Unión Por la Patria que partió el sábado desde el cruce Varela.

En su comunicado, el mandatario comunal berazateguense destacó las obras “sin precedentes” en toda la región. Y le pido a los vecinos de Berazategui, Quilmes, y Florencio Varela que voten la boleta completa encabezada por Sergio Massa y Axel Kicillof en la Provincia, a quien calificó en muy buenos términos.

“Lo hago por lo que luche desde hace tanto tiempo por una patria justa y soberana”, remató.

Días atrás, el propio Mussi en sus redes sociales señalaba sobre su estado de salud: “Quería contarles que hoy me dieron el alta médica hospitalaria, luego de atravesar un cuadro de laringitis aguda y neumonía. Durante la semana pasada hubo hechos y actividades muy importantes para BERAZATEGUI y no quería estar ausente. Hice un gran esfuerzo para poder concurrir”.

“Pero esta semana, por decisión de los médicos, fui internado. Allí me realizaron chequeos y, por suerte, fui mejorando cada día. Seguí atentamente la gestión para controlar que todo funcionara como corresponde y lo seguiré haciendo en los próximos días”, dijo.

Y finalizó: “Agradezco, de corazón, la infinidad de mensajes que me llegaron, las buenas energías que me enviaron y todo el amor inmenso que me hicieron sentir. Estoy seguro de que fue parte fundamental para esta recuperación. ¡Muchas Gracias!”.