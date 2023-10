Ya no quedan dudas, desde hace al menos dos años hay un corte sistemático de cañas de las conocidas como tacuara e indias en el bosque de Hudson, que si bien son exóticas ya constituyen parte del ecosistema costero y ayudan a crear un microambiente que es utilizado como albergue de muchas otras especies, inclusive nativas, y así se convierten en imprescindible para asegurar la conservación de la riqueza en biodiversidad que posee la ribera de Hudson.

Tampoco quedan dudas que el corte de estas cañas, que ya suman varios miles, son manipuladas bajo la mirada cómplice de las autoridades municipales ya que las mismas son llevadas (tipo jangadas) por el río y se las sube al territorio en la rotonda de la calle 63 y allí son apiladas al lado del puesto de la Guardia Urbana y los guardavidas. Cuando el operativo por el rio termina se las sube a un camión Mercedes Benz 1114 y/o una Ford Ranger Azul, vehículos que salen por la calle 63, pasan por adelante del puesto de la Guardia Urbana, ubicado antes de subir el puente de la autopista, y siguen hasta Pueblo Nuevo donde se encuentra el taller en el que se construyen los cercos, para luego ser vendidos.

Todo está debidamente probado y denunciado ante la Fiscalía y el Intendente Municipal, pero el corte no se detiene.

El corte de caña se produce en zona amarilla, el propio camino de Sirga y otros lugares del Bosque de Hudson que a nuestro entender es una violación a la Ley de Bosques, la Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos y la Ley de Hábitat, Ley provincial integral del ambiente y los artículos 41 de la Constitución Provincial y 28 de la Constitución Nacional, entre otras normativas. Particular trascendencia tiene el corte que se realiza al sur del Arroyo Baldovinos, ya que este es territorio perteneciente a la Reserva de Biosfera Pereira Iraola.

Una demostración más del accionar mercantilista de quienes vienen destruyendo el Bosque de Hudson como ya lo han hecho los operadores inmobiliarios con la construcción de los barrios privados o los responsables de los incendios intencionales.

Por otro lado, no cabe duda la complicidad silenciosa de las autoridades municipales que hablan de la protección del ambiente y permiten este tipo de avasallamiento.

Hay un solo camino para salvar el bosque de Hudson y es la movilización social.

▪️ RESERVA NATURAL YA, PARA PROTEGER LA FAUNA Y LA FLORA RIBEREÑA.

▪️ EL FUTURO ES HOY. MAÑANA ES TARDE

Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente