El empresario metalúrgico José Luis Ammaturo era el precandidato a Intendente de Quilmes por la fuerza de Javier Milei, pero una semana ates del cierre de lista dio de baja su candidatura y contó que “a último momento fueron puestos candidatos que si o si tenían que formar parte, sin caudal político ni nada que los sostuviera”.

Si hubo una característica general en el cierre de armado de listas dentro de la fuerza política que encabeza Javier Milei, esa fue la baja de candidatos enojados por el cambio de rumbo en lo expresado inicialmente.

"Hay intereses creados en el armado de la provincia de Buenos Aires y eso jugó fuertemente. Decidí dar un paso al costado antes de salpicarme. No estoy de acuerdo con el armado ni con como se hizo. Debo ser honesto ante cuestiones que no son transparentes“, dijo el empresario en una nota realizada en la 99.9.

Ammnaturo además contó que "se armaron mesas en cada municipio con un criterio liberal, según nos dijeron. Se acercó gente de distintas fuerzas e incluso vecinos, todos podían opinar y hablar. A último momento fueron puestos candidatos que si o si tenían que formar parte, sin caudal político ni nada que los sostuviera. Esto indica que había acuerdos previos o hubo negociados para que esta gente estuviese. No es gente ajena a la política habitual, volvemos a tener lo mismo. Desde arriba se dice una cosa y desde abajo, se hace otra. No coinciden las palabras con los hechos”.

Como esta decisión iba en contra de lo que pensaba Ammaturo y por el motivo por el cuál se había sumado a la lista de Javier Milei, decidió bajarse: “el espacio se generó buscando reunir gente honesta y a su vez con ideario liberal, algo que no se está dando en las listas que se conforman. Se fue desdibujando la situación con imposiciones de último momento. Dejar las cosas a la mitad no me gusta, me duele tomar la decisión pero a la vez me reconforta seguir mis ideales”.