La diputada nacional y ex precandidata a intendente de Quilmes, Maru Sotolano, hizo un breve repaso de su llegada a la política, su precandidatura fallida y como sigue de ahora en màs:

"Hace algunos años, tomé la decisión de participar en política con el fin de cambiar las cosas que consideraba incorrectas. A lo largo de estos 18 años de trabajo, experimenté muchas situaciones de las cuales he aprendí y crecí. Me encontré con personas maravillosas que han compartido historias difíciles.

Tuve la oportunidad de capacitarme para poder desarrollar políticas públicas que contribuyan a transformar la calidad de vida de los habitantes de Quilmes. Mi sueño es gobernar y lograr cambios significativos en mi ciudad. Para ello, continúo trabajando y aprendiendo junto a un gran equipo de hombres y mujeres que comprenden la enorme responsabilidad que esto implica.

Este camino que elegí está lleno de desafíos que permanecen intactos y más fuertes que nunca. Lo que me define es que no tengo ambiciones personales que estén por encima de las necesidades colectivas. Ahora seguiré trabajando desde mi banca como diputada nacional acompañando el proceso para realizar los cambios profundos necesarios que nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad necesitan.

Mi compromiso es con las personas que carecen de empleo, con los jóvenes que sienten angustia por su futuro, con las víctimas de la inseguridad, con las pequeñas y medianas empresas que se encuentran asfixiadas por la carga impositiva, con los jubilados que luchan para llegar a fin de mes, con la educación pública de calidad y con los emprendedores, esos valientes silenciosos que luchan por sobrevivir con su monotributo. Por ellos y por el orgullo de formar parte de una generación capaz de cambiar el presente, agradezco a todos el cariño y el apoyo que me han brindado. Sigamos caminando juntos para lograr una Argentina diferente. La fuerza del cambio está más sólida que nunca".