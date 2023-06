La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este sábado un encuentro con más de 600 jóvenes del distrito en el marco del programa “Participar”, que tuvo lugar en el multiespacio “Área Costanera”, de La Ribera de Quilmes, en el cual se fomentó la inclusión y participación de cada uno de ellos en diferentes actividades como talleres, mesas de trabajo y jornadas de debate para continuar con la construcción de la ciudad que cada uno de los quilmeños y quilmeñas merece.

“Yo nací en Quilmes, me crié en Quilmes, fui una de ustedes, una piba de un barrio que durante mucho tiempo me hubiese gustado encontrar un Municipio de puertas abiertas para los pibes y no lo encontré. Hoy tengo la responsabilidad de ser Intendenta y por primera vez en la historia, el Municipio de Quilmes va a tener un lugar físico, una casa de encuentro de las juventudes. Eso es para ustedes, para que puedan tener estos encuentros de participación con propuestas culturales, con planteos respecto a mejoras en el diseño de políticas públicas de ambiente, con la conciencia de lo que significa tener ESI en las escuelas, y saber que es su derecho”, expresó Mayra, quien estuvo acompañada por la directora general de Juventudes, Ana Palacios y funcionarios y funcionarias del Gabinete local.



En esa misma línea, la Jefa comunal agregó: “Creo profundamente en los pibes de mi patria chica, y que entre todos y todas, siendo solidarios, amorosos, y buenas personas, compañeros y vecinos, el futuro va a ser mejor. Y nosotros, desde la responsabilidad que nos toca, no vamos a parar de trabajar para que ustedes puedan tener garantizados sus derechos”.



Mayra cerró indicando que “hay una persona, un hombre, que a mí me marcó a fuego el corazón y la cabeza, y es Néstor Kirchner. Y él decía ‘cuando la juventud se pone en marcha, la transformación es inevitable'. Sean parte de la transformación, sean partícipes activos de la construcción de un futuro que nos incluya, que nos abrace a todos y a todas, sin miedo, con coraje y siempre para adelante”.

En esta oportunidad, los presentes trabajaron en torno a las temáticas de ESI (Educación Sexual Integral), Ambiente, Arte y Cultura, como así también se hizo énfasis en el trabajo comunitario y solidario. La jornada cerró con música en vivo y DJs.

Este programa comenzó con un financiamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la Nación para proyectos participativos destinado a las juventudes y, pese a que el convenio de finalizó en el año 2022, desde la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social local, en conjunto al área de Juventudes, se decidió continuar con la propuesta.

La jornada contó con talleres de participación (espacios comunitarios, entidades, instituciones del Consejo de Niñez, puntos solidarios, scouts y miembros del programa “Envión”), encuentros regionales de debate y una reunión distrital con división en comisiones. Allí, se elaboraron ideas concretas que la Comuna llevará a cabo en conjunto con los jóvenes, a través de cada una de sus áreas municipales.

Además, para darle continuidad a lo hecho, se creó una mesa local adolescente que tendrá la representación de integrantes de cada una de las organizaciones que formaron parte, cuya finalidad es proseguir con la articulación y presentación de iniciativas que contribuyan a mejorar Quilmes.