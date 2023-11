Este sábado 22 hs por Metro “Futuro Posible“ con la conducción de Dolores Pereyra Iraola, el programa que entrevista a los referentes de la sociedad que trabajan para hacer una sociedad más justa y solidaria País con futuro?

En esta oportunidad nos visito Diego Reynoso Politólogo y Profesor de la Universidad de San Andrés. Nos dejo algunas reflexiones.

Hay dos modelos económicos y de convivencia , hay dos modos de vida diferentes en tre los candidatos. Las elecciones no tratan de un solo tema como decís Clinton , Milei abarca varios temas y muchos de ellos no son responden a los que los argentinos desean. A pesar de no tener quorum propio ningún partido en la argentina de gobierna por consensos desde 2003. Massa plantea un gobierno de unión nacional está a 21 diputados de quorum propio, lo veo más difícil con sectores de la Libertad Avanza. Si pierde Milei pierde Macri nuevamente.

El otro invitado el economista Roberto Cachanosky nos dejo los siguientes lineamientos.

¿Qué pasara el 10 de diciembre?

Lo que se va heredar es dos tipos de problemas el tipo de cambio y reformas estructurales en la economía.

Hay que hacer reformas estructurales sino terminaremos en un Rodrigazo. Hay que anunciar un plan económico consistente. Massa no tiene un buen manejo de la economía y no tendrá mayoría en el congreso para realizar tanto cambio. El caso milei reforma impositiva y de trabajo pero no logrará tanto consenso en las diferentes cámaras. No conseguirá leyes para hacer reformas , Massa es más permeable Políticamente. Los dos escenarios son difíciles. Argentina está en una encrucijada feroz. Para que esto cambie tiene que haber cambio de comodities cómo en el gobierno de Néstor Kirchner. Argentina tiene que volver a la constitución de 1853 para que esto cambie.