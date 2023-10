El Consejo Internacional de Coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera (MaB-UNESCO)mantuvo como Reserva de Biosfera al Parque Pereyra Iraola aún cumple con los criterios del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, lo que reafirma su categoría hasta el año 2031. En su sesión de junio de 2023, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB analizó toda la información entregada por los equipos responsables dando por concluida su revisión periódica por el período 2021-2031.

"Sin dudas esta resolución es el resultado de una larga lucha llevada a cabo por decenas de militantes que se movilizaron en defensa de la Reserva, más allá de la información que pudo haberles brindado el Comité de Gestión provincial, que no podemos integrar ni el Foro ni la Asamblea en Defensa de la Reserva por un capricho burocrático de las autoridades provinciales que armaron un Comité de Gestión a su gusto y semejanza", señalaron desde Fel oro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.

Agregaron que "Esto nos brinda una enorme herramienta para continuar adelante con la lucha, aunque extrañamente la misma no se haya expedido sobre el estado de las zonas de amortiguación tal el caso de los bosques de Hudson; los intentos de tala indiscriminada que hubo en la Parque Pereyra como las tierras de la ex Massuh; las acciones del intendente de Ensenada de abrir la ex ruta 19 y de esa manera afectar al corazón de la zona núcleo de la Reserva; la presencia ilegal de las escuelas de la Policía o la decisión del Ministerio de Ambiente de no abastecer de los elementos necesarios para el accionar a los guardaparques que actúan en la base San Juan. Aún falta conocer está importante información".

Desde el Foro finalizaron diciendo que este reconocimiento"es un triunfo de la movilización social y significa una reafirmación de la necesidad de trabajar en las diversas problemáticas históricas que atraviesa la RBPI y seguir concientizando sobre el rol fundamental de la Reserva de Biósfera en nuestro territorio bonaerense".