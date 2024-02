A los 86 años murió el querido y reconocido médico bernalense, Enrique Pastorino

"El otro día hablaba con mi vieja de las cosas que se acordaba cuando eran las calles de tierra, y una de esas cosas lo Nombró al más grande de zona Sur, el Dr. Pastorino, fue uno de los primeros pobladores de la zona, el atendía e iba con su maletín a atender a todossss, si todos, si no tenías plata el te atendiaaa igual. Iba a tu casa y te atendía. Recuerdo tener 7 años cuando falleció mi viejo, no había las ambulancias que hay hoy, los bomberos tenían un móvil de rescate no como los que tiene hoy en día y tampoco había los médios de comunicación que tenemos todas. Las familias que hoy tenemos. Ese día vino Pastorino, El Dr. Pastorino, con su maletín, tomo los signos vitales, y recuerdo verlo sacar una ruedita con muchas puntas y se lo paso por el pie para ver si tenía sensibilidad.y no la tenía, recuerdo la cara del Dr. Desde ese momento si me sentí agradecido por ese gesto que siempre tuvo con los vecinos. Gracias Dr. Pastorino".