Accedé al informe anual 2023 completo No dejes de ver el informe anual de nuestro Monitoreo de Libertad de Expresión. Su contenido es esclarecedor del panorama y es punto de partida para comprender en qué situación nos encontramos y cuáles son los escenarios posibles para lo que viene. Estos análisis vas a encontrar en el anuario: ¿A quién le importa la libertad de expresión? Por Paula Moreno Román, presidenta de FOPEA.

Por Paula Moreno Román, presidenta de FOPEA. Los trapos sucios no se lavan solo en casa. Por Claudio jacquelin, vicepresidente de FOPEA.

Por Claudio jacquelin, vicepresidente de FOPEA. Del grito de poder a un debate plural, informado y constructivo: un imperativo democrático en Argentina. Por pedro vaca villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión CIDH.

Por pedro vaca villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión CIDH. La libertad periodística argentina en caída . Por Fernando J. Ruiz, expresidente de FOPEA.

. Por Fernando J. Ruiz, expresidente de FOPEA. La dimensión ética del sueldo justo. Por Fabio Ladetto, expresidente de FOPEA.

Por Fabio Ladetto, expresidente de FOPEA. Una “tormenta perfecta” para los periodistas argentinos. Por Gabriel Michi, expresidente de FOPEA.

Por Gabriel Michi, expresidente de FOPEA. Cultura arraigada de la estigmatización . Por Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de prensa (SIP).

. Por Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de prensa (SIP). Un deber: duros con las ideas, amables con las personas. Por Alejandro Delgado Faith, consejo global de IFEX.

Por Alejandro Delgado Faith, consejo global de IFEX. Cuando el discurso estigmatizante pone en jaque a la prensa . Por Adriana León, IPYS y Voces del Sur.

. Por Adriana León, IPYS y Voces del Sur. Entre el postperiodismo y el antiperiodismo. Por Miguel Wiñazki, periodista.

Por Miguel Wiñazki, periodista. Sobre la verdad y la libertad. Por José Inesta, periodista.

Por José Inesta, periodista. Los riesgos de revelar la matriz de las complicidades. Por Germán de los Santos, periodista.

Por Germán de los Santos, periodista. Narrar y exponer al narco desde las provincias. Por Juan Federico, periodista.

Por Juan Federico, periodista. La IA se mira al espejo: entre promesas y peligros. Por Julio c. Perotti, periodista.