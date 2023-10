La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, desplegó una intensa agenda este sábado en Villa La Florida, que comenzó con un recorrido por comercios en la avenida 844, siguió con la visita al Centro de Jubilados General Belgrano y culminó en la Sociedad de Fomento Unión Vecinal Provincias del Norte, donde pasó a saludar a un grupo de jóvenes en una jornada de reflexión y debate sobre temas de actualidad.

“Recorrimos la avenida 844 de Villa La Florida para charlar con los comerciantes, vecinos y vecinas sobre las obras que impulsamos y los nuevos compromisos de gestión. En este barrio pusimos en marcha la renovación del ingreso a la 844, la repavimentación de la avenida San Martín, junto a las luminarias LED y las paradas seguras, y la instalación de una base operativa de la UTOI para mejorar la seguridad, y ahora incorporaremos nuevos agentes de la Patrulla Urbana para reforzarla”, señaló Mayra en la primera de sus actividades.

Luego, en el centro de jubilados destacó el rol que este tipo de instituciones cumplen en la comunidad y habló del círculo virtuoso que se genera al tener un Estado presente que acompaña y potencia estos ámbitos: “Un Estado presente es que el Municipio pueda otorgar una ayuda económica, un subsidio, para mejorar las condiciones del centro, como hicieron ustedes acá, pero además para hacer esta obra se contratan vecinos de la zona, se genera trabajo. Fíjense lo que es ese círculo virtuoso, que tiene que seguir girando, tiene que ser cada vez más fuerte, para que lo que vemos como progreso en el barrio y en las entidades sea cada vez mayor”.

Y en el encuentro con los jóvenes, Mayra aseguró: “Confío en los pibes y las pibas de nuestro país, siempre lo cuento, yo fui una de ustedes, era una piba de un barrio, nací en Kolynos, con calle de tierra, 25 años después recién hubo asfalto en mi casa, fui al Normal de Quilmes, organicé el centro de estudiantes. No creía en nada hasta que me di cuenta de que ese lugar no me llevaba a nada bueno, la organización, encontrar a otras personas que quieren ver progresar a Quilmes, a la provincia y al país fue lo que me motivó para quizás hoy llegar a ser Intendenta y soñar en tener un segundo mandato para hacer todo lo que falta. Que no nos gane la frustración ni el enojo. Vivimos en Argentina, el mejor país del mundo, y lo mejor que tenemos es nuestro pueblo, son nuestros jóvenes, no volvamos al pasado y siempre para adelante”.

En la 844, Mayra recorrió los locales Estilo Fit, Santería, Mini Lindxs, Las Manos Arriba, Lindas Mentirosas, Zona Móvil, Grido y El Sabor Artesanal, donde charló con vecinos y comerciantes. También saludó a quienes estaban haciendo el puerta a puerta, escuchando a los vecinos y contando acerca de las obras que se hicieron en el barrio y los proyectos para que la zona siga progresando.

Luego de la visita, Angélica Gómez, de Mini Lindxs, expresó: “Estoy muy agradecida con Mayra por todo lo que está haciendo en el distrito, veo muchos cambios estructurales, en el barrio, muchas obras, muchas plazas, los clubes, todo lo que se necesitaba para los chicos, excelente gestión”.

En el Centro de Jubilados General Belgrano, ubicado en las calles 853 y 874, la Jefa comunal fue recibida por la presidenta de la institución, Hilda Méndez, quien expresó: “Estamos muy contentos con la visita, viene bien para que todos puedan ver la obra que hicimos con la ayuda que nos dio el Municipio este año y que nos permitió hacer la escalera, ventanales, comprar la cocina, ventiladores, todas mejoras para el centro”.

Hilda también le agradeció a la Intendenta, en nombre de los vecinos y vecinas, por las obras realizadas en el barrio: “Hace más de 30 años que acá no se hacía nada, pero ahora tenemos muchas cosas, el asfalto, las alarmas, la recolección de residuos, la iluminación. Vemos un gran avance en La Florida gracias a Mayra que se ocupó de nosotros”.

Este centro es una de las más de 200 instituciones barriales a las que la gestión de Mayra Mendoza viene acompañando desde el 2019, con la entrega de subsidios que permiten mejorar la infraestructura de cada lugar, y con distintos programas e iniciativas, que se articulan con organismos como PAMI, para garantizar derechos.

Finalmente, en la Sociedad de Fomento Unión Vecinal Provincias del Norte, ubicada en la calle 888 Nº 5251, Mayra compartió parte de la jornada de reflexión y debate organizada desde la Dirección General de Juventudes, que reunió a más de 50 jóvenes del barrio, donde abordaron temas como la participación ciudadana y la democracia.

Estuvieron presentes la secretaria de Hacienda, Eva Stoltzing; sus pares de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar de Stéfano, y de GIRSU, Roberto Gaudio; los subsecretarios de Coordinación Operativa, Hernán Ocampo; y de Participación Ciudadana, Lucas Schuld; el director general de GIRSU y presidente del Club de Leones de La Florida, Braian Lucero; y la directora general de Juventudes, Ana Palacios.