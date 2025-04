El Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente rechaza la construcción de la planta termoeléctrica en Brandsen por la presunta contaminación que estas puedan generar. Y solicitaron a las autoridades la construcción de una planta generadora de energía limpia.

“Nadie puede negar que nuestro país atraviesa una enorme crisis energética como consecuencia de la falta de inversión, a lo largo de décadas, pero eso no quiere decir que las alternativas que palien la realidad sean cualquiera y menos aún a costa de la contaminación ambiental y la salud de la población”, señalaron en un comunicado.

Sobre la contaminación que estas plantas generan, los ambientalistas aseguraron que “una de esas falsas alternativas es sin dudas el proyecto de construcción de una planta termoeléctrica en la ciudad de Brandsen a la altura del Km 42 de la ruta 2, debido a que éstas contaminan el aire ya que producen dióxido de azufre y nitrógeno, monóxido de carbono, material particulado y metales pesados como el mercurio, a su vez contribuyen al cambio climático a través de la contaminación del aire generando gases de efecto invernadero, contamina el agua del Puelche (principal proveedora de agua sana de la región) y el arroyo San Luis afluente del rio Samborombón”.

“¿Significa esto que no hay soluciones? NO por el contrario. Se trata de realizar inversiones en fuentes de generación de energía limpia. El lugar donde se pretende instalar la termoeléctrica es perfectamente apto para la construcción de una planta de energía solar. Claro que las empresas multinacionales no están interesadas en este tipo de inversiones por sus altos costos y bajos beneficios y los gobiernos no están dispuestos a invertir”, finalizaron.