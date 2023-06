En el Día de los Bomberos Voluntarios de la Argentina, los distintos cuarteles del país realizaron su habitual ceremonia, y el de Quilmes Centro, por supuesto, tuvo su acto. Entre los invitados en Quilmes estaba el ex intendente, Martiniano Molina, quien se acercó con allegados, como Guillermo Galetto, el hombre de mayor confianza del diputado provincial. De entrada a algunos les llamó la atención que sea el ex jefe comunal quien izara la bandera. Acto seguido, luego de las palabras de ocasión, y ya en la puerta de la entidad de la calle Guido, Molina fue abordado por varios de los presentes para tener su selfie con el famoso cocinero y ex Intendente, y hasta hubo algunos que le pidieron autógrafo.