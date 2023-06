"Yo pensaba que se iba a ordenar en base al conocimiento, a la militancia, a la meritocracia, pero no. Acá es todo por plata”, dice, y señala que nunca hubo una estrategia de campaña clara, ni intención de hacerla. Desde ese momento en adelante, le empezarían a llegar amenazas anónimas para que incitarla a que dejara de participar en los eventos públicos de LLA en Avellaneda. “Estoy segura que fueron ellos, los armadores”.

"Me fui del espacio por estas cosas, porque uno quiere caminar por la calle tranquila, y así no se hace política. Todo muy bien con Milei, pero no podés ser candidato a presidente si en el conurbano no podés poner candidatos buenos o creíbles, gente común, laburante. Para ser presidente necesitás una estructura para ganar votos, y Milei no hizo buenas elecciones en las provincias porque se equivocó con los armadores que eligió", analizó la militante.

Noticias: ¿Todo estaba bajo las órdenes de Pareja?

Soria: Le mandé mensajes para avisarle de todas estas cosas y nunca me contestó. Raro. En Avellaneda hay maltratos, de parte del referente y de su séquito, y está todo avalado por Pareja. Pusieron candidatos pagos, se vendieron los cargos, y así le está yendo a Milei, no ganó en ninguna elección.

Noticias: ¿Cuánta culpa tiene Milei?

Soria: Lo seguí hasta donde pude, pero no vi pero de su parte que me hayan cuidado. Y eso que yo me comunicaba con Lilia Lemoine (ndR: la maquilladora y asistente de Milei) para contarle todo esto. Es una desilusión. Hice todo lo que pude, pero me decepcionó, esto una cascara vacía.