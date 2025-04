El referente del Frente Renovador en Avellaneda, Armando Bertolotto, se refirió al debate en torno al desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y llamó a construir una verdadera unidad dentro del peronismo. En diálogo con el portal "Avellaneda Hoy", en una nota realizada por Federico Lorenzo, explicó que esa unidad no debería limitarse a un acuerdo electoral, sino sostenerse en una visión común de oposición al actual gobierno nacional.

“Nos eligieron para ser oposición y este gobierno está haciendo un desastre tras otro. Hay que hacer lo imposible para lograr una unidad real, no solo de coyuntura”, expresó Bertolotto.

En ese sentido, remarcó que una eventual fragmentación del espacio en las próximas elecciones podría favorecer a una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. “Si nos dividimos, les dejamos la Legislatura servida. En algunas secciones electorales, por no alcanzar el piso necesario, podrían quedarse con todos los senadores provinciales”, advirtió.

Además, se refirió a la situación del gobernador Axel Kicillof: “Le quedan dos años de mandato. Si pierde el control de las cámaras, lo van a volver loco. Por eso es fundamental evitar que la oposición se disperse”.

Consultado sobre la postura del Frente Renovador y de Sergio Massa, Bertolotto insistió en que la consigna es clara: “Unidad con contenido político, no solo electoral. Estamos frente a un enemigo que entrega soberanía, que hace papelones en el exterior. No es una elección legislativa más”.

También se expresó sobre el rol del espacio en el plano local y defendió la gestión comunal: “Nosotros queremos preservar el gobierno de Avellaneda, porque es una muy buena gestión y no se puede mezclar lo político con el trabajo que viene haciendo Jorge Ferraresi. Siempre vamos a cuidar el gobierno comunal, que también es cuidar los intereses de los vecinos”.

Finalmente, sostuvo que si no se logra un acuerdo de unidad, las PASO serían una herramienta válida para definir candidaturas. “Que se hagan las internas, pero que después quede una lista fuerte y única. Lo que no podemos permitir es que se disperse el voto. El país está en una situación crítica, y no hay margen para errores”.