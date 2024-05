En el marco de la Semana Internacional de la Seguridad Vial, se realizó por primera vez la campaña "Mayo Amarillo" junto con el lanzamiento del Plan de Ordenamiento del Tránsito para mejorar la movilidad en la Ciudad.

“Los problemas de tránsito son múltiples en la Ciudad porque está cruzada por autopistas, por avenidas, por vías de tren que suelen generar graves hechos viales. Por eso poner pasos bajo nivel y viaductos es tan importante. También tenemos faltas que hacen a la vida cotidiana que nos llevan a implementar medidas”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien estuvo en el playón del Mercado de Pulgas de Colegiales para impulsar este evento internacional. Lo acompañó el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua

El objetivo es un cambio cultural. El primer paso fue terminar con los cortes en la avenida 9 de Julio y en el Congreso. Ahora se presentan medidas para mejorar la circulación, acortar tiempos de viaje y evitar accidentes graves.

En la Ciudad de Buenos Aires fallecieron 111 personas en 2022 en 107 siniestros viales. Casi un 44% de estas víctimas tenían entre 15 y 34 años. Y 9 de cada 10 fueron peatones, motociclistas y ciclistas.

Jorge Macri explicó: “Tenemos identificados 35 cruces donde se generan accidentes graves. Diecisiete de ellos los estamos empezando a intervenir y cambiar. Cuando estacionamos donde no se puede, lo que hay es una falta de cumplimiento de las normas. No hay nadie que no sepa que estacionar en doble fila está prohibido. Poner agentes de tránsito es necesario, pero vamos a cambiar, vamos a sumar agentes de tránsito en motos y no tanto caminando. Porque la moto agiliza mucho, ya que ni siquiera hace falta que se haga una multa. Tocan la sirena y advierten. Por eso es clave recuperar el respeto por el otro. Esta convivencia requiere de nuestra presencia pero también hace falta el compromiso de la gente”.

Y planteó: “Después tenemos giros en las avenidas desde el centro a la izquierda, hay que tratar de evitarlos porque algunas de esas avenidas tienen tres carriles y en la misma esquina hay una parada de colectivo, un auto parado en el medio para girar y queda un solo carril. Ahí se puede generar una nueva congestión. Y además hay riesgo para el peatón. El 30% de los giros a la izquierda los vamos a eliminar. Son una serie de situaciones que estamos estudiando para ordenar el tránsito”.

“Hay algunas avenidas en las que no se puede estacionar, que son de flujo rápido y nosotros ponemos los contenedores de basura en la calle en lugar de la vereda… Entonces somos parte del problema. Ya identificamos 300 de esos contenedores. En Plaza Francia, hay 4 ó 5 de los grandes que deberían estar sobre la vereda. Eso complejiza mucho el tránsito y lo vamos a solucionar”, detalló Jorge Macri.

Hoy las infracciones que más congestión generan son la ocupación de carriles exclusivos y dársenas de carga y descarga, y parar en doble fila. El Cuerpo de Agentes de Tránsito realiza operativos en puntos estratégicos los 365 días del año: controles integrales (documentación, VTV, cumplimiento de normas de tránsito); controles de alcoholemia y drogas, velocidad permitida; control de ciclovías con agentes en bicicleta y estacionamiento; reordenamiento de tránsito en esquinas claves, eventos y obras.

El plan, en detalle:

Para concientizar sobre conductas indebidas, como primeras medidas se suman agentes de tránsito en moto y se refuerza el control en grandes avenidas y calles, con actitud más proactiva. Además, se ordenan las inmediaciones de hospitales. Luego se seguirá con escuelas, bancos, empresas transportistas, paradas de colectivos, y lugares de carga y descarga

Habrá campañas de concientización e información para los usuarios, previo a aplicar controles estrictos, porque es necesario el compromiso de los conductores, ciclistas, peatones y toda la sociedad en su conjunto.

Hoy, el objetivo de “Mayo Amarillo” fue hacer un llamado de atención por el alto índice de muertos y heridos que provocan los accidentes en todo el mundo. Hubo actividades educativas, con la interacción entre agentes de tránsito, chicos y adultos: prácticas de manejo en un simulador usando anteojos de realidad virtual. También tests drive y se entregaron chalecos reflectivos para conductores de motos y bicis.

Además se relanzó la aplicación BA Taxi, que será renovada para que vecinos y turistas puedan utilizarla de manera más ágil y rápida. Y se desarrolló la nueva edición de “Soltate”, el programa de enseñanza para aprender a manejar bicicletas respetando las normas de seguridad vial.

Durante toda la jornada destacados artistas intervinieron espacios y elementos vinculados a la seguridad vial, como cascos de motos y en taxis. Participaron con sus obras Milo Lockett, Marta Minujín, Abraham Gómez, Bi Hart, Gigi Payer, Guillermo Pachelo, Manuel Paz, Oliversstark, Pedro Gianinni, Darío Rego, Tano Verón, Silvia Dota, Carolina Macellaro y Fernando Weiman.