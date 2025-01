“Las palabras importan y tienen un poder enorme”, comienza el mensaje en redes de la diputada nacional, la quilmeña Maru Sotolano, quien cuestionó con dureza las palabras de utilizadas por el presidente Javier Milei en Davos. El Texto Completo

Gracias @jorgemacri por expresar tan bien lo que defendemos en el PRO, un partido que valora la libertad, el respeto y la convivencia. Fue tremendamente injusto lo que expresó el presidente Milei en Davos, muy desafortunado y peligroso que relacione la pedofilia con la homosexualidad, rozando lo provocador. Las palabras que usamos crean realidades y cada palabra e idea tiene el poder y el potencial de impactar en quienes nos rodean, transformando para bien pero también perpetuar prejuicios y estereotipos que atrasan sobre temas que ya no están ni deben estar en debate.

Por eso me pregunto: ¿qué quiso plantear con ese ejemplo? ¿que la pedofilia responde a una comunidad homosexual más que a la hetero? Además de ser peligroso, es FALSO. La ley de matrimonio igualitario es un derecho que costó mucho esfuerzo en Argentina, y siendo diputada nacional que hace 19 años está en pareja con una mujer, me toca de cerca los dichos del presidente, principalmente porque además queremos ampliar nuestra familia por medio de la adopción, tenemos un hogar con mucho amor para dar y darle una vida feliz a un niño/a que no lo tiene.

Si coincido con el presidente Milei en algunas cuestiones de la cultura wokista y creo que es necesario debatir socialmente que pasó cultural e idiologicamente. La izquierda también se pasó en muchos sentidos abusando del Estado y su intervencionismo, pero la historia no arranca de cero cuando llegas y además el discurso está plagado de datos no comprobados y de mezclas muy provocadoras, está claro que las historias de abuso y los crímenes horribles que mencionó son profundamente condenables pero no podemos permitir que los actos de unos pocos oscurezcan la lucha de millones de personas que solo buscan vivir con dignidad, respeto y amor.

Las personas LGBT no buscamos privilegios, sino el derecho básico a ser quienes son, sin miedo ni prejuicios.”