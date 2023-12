Estefanía Albasetti, concejal libertaria de Quilmes, se expresó respecto de algunos puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia que comunicó anoche el primer mandatario, Javier Milei. La legisladora reazlizó un video en las puertas del HCD local donde defendió el Decret0 de Presidencia.

Haciendo eco de tres de las medidas más polémicas, Albasetti defendió la derogación de la Ley de Alquileres alegando que los acuerdos voluntarios no requieren de intermediarios.

Respecto de la Ley de góndolas y regulaciones sobre los precios, la legislativa comunal aseguró que dichas limitaciones sobre los comerciantes han sido siempre un "atropello" y por lo tanto deben derogarse.

También se refirió, a favor, de la implementación de recetas médicas digitales argumentando que no se limitará el uso del formato papel pero que se brindará comodidad a médicos y pacientes.

Finalmente y fiel al estilo de los libertarios, Albasetti agregó que las medidas "colectivistas" no benefician a nadie.