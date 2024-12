El concejal quilmeño Federico D'Angelo Campos se presentó en indagatoria ante el juez Julián Ercolini en la denominada Causa Seguros, un caso que involucra a varias personas y entidades en un presunto esquema de corrupción relacionado con la venta de seguros.

En su declaración, D'Angelo desconoció el contenido de la nota que lo involucra en el caso y por la que fue removido de su cargo jerárquico del ANSES. Según su escrito, de ocho páginas, D'Angelo asegura que no existe constancia física ni digital del supuesto original, ni registro en los sistemas de Anses y Nación Seguros SA.

D'Angelo también sostuvo que no puede confirmar su intervención en la suscripción de la firma en cuestión, ya que no se ha presentado ninguna prueba que lo vincule con el caso. Además, aseguró que no tiene conocimiento de la nota que se le atribuye y que no ha sido informado de los detalles del caso.

La Causa Seguros es un caso complejo que involucra a varias personas y entidades, y que aún se encuentra en investigación. El juez Ercolini está a cargo de la investigación y ha citado a varios testigos y sospechosos para declarar.

Es importante destacar que la investigación aún no ha concluido y que se están recopilando pruebas y declaraciones para esclarecer los hechos. Por lo tanto, es fundamental esperar a que se revele toda la información y se complete la investigación para tener una visión clara de lo sucedido.

