Organizados en la sede de la Agrupación Eva Perón, se proponen encuentros abiertos a la comunidad con invitados especiales para repensar el Proyecto Nacional.

El intendente Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete Magdalena Sierra participaron de las jornadas que se llevan adelante semanalmente en la sede ubicada en Av. Mitre 2734, Sarandí.

El ciclo propone el intercambio de ideas junto a invitados especiales, vecinos y militantes. Todos los jueves, invita a pensar un espacio amplio y solidario que defienda los intereses del pueblo.

La primera jornada contó con la presencia del ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido. Al segundo encuentro asistió el ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía, Amado Boudou, quien habló sobre la necesidad de una reforma tributaria y financiera. También, se refirió a la sustitución de importaciones, desconcentración de la economía, desconexión financiera y desmercantilización de la vida diaria.

El invitado de ayer fue el ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana. La importancia de cuidar las relaciones exteriores de Argentina, fue uno de los ejes de su presentación.

El próximo jueves 25 de abril a las 18.30, el ciclo de charlas contará con la participación del ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para seguir debatiendo un proyecto de construcción colectiva.