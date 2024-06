Ezequiel Arauz, concejal UP e integrante del Ateneo Néstor Kirchner de Quilmes difundió una serie de puntos por los que – afirma – los senadores deben rechazar la “Ley Bases”:

En el siguiente texto buscaron explicar de forma sintética que es la ley:

1) La ley propone amplios superpoderes para el presidente:

Declara emergencias (administrativa, económica, financiera y energética) para que Milei pueda legislar sin congreso en todas esas materias. Modificar, cerrar y disolver buena parte de la estructura estatal.

2) Vuelta dogmática de las privatizaciones, pérdida de soberanía:

Declara sujetas a privatizaciones, concesión a empresas estratégicas para el estado y el desarrollo del país (Aerolíneas, AYSA, Enarsa, Intercargo, Radio y Televisión, Correo, Belgrano cargas, Trenes; YCF y Nucleoeléctrica entre otras).

3) Parate a la obra pública, también para Quilmes:

Legaliza la posibilidad que el presidente rescinda todos los contratos de obra pública, entre ellos, obras planificadas y necesarias en Quilmes, vitales para la infraestructura y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Menos obras, menos trabajo.

4) Motosierra a derechos de trabajadores y trabajadoras:

Retoma y profundiza la flexibilización impuesta en los ’90 con la llamada “Ley Banelco”: período de prueba de 3 a 6 meses; despido sin indemnización; tercerización laboral; despido por causas discriminatorias; fraude laboral bajo la figura incrustada de “colaborador”; recorta derechos conquistados por los estatales.

5) Régimen de incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): “Estatuto legal del coloniaje”

Minería, petróleo, gas y agricultura tendrán asegurado un régimen administrativo, aduanero, cambiario y tributario propio, por 30 años y con jurisdicción legal en EEUU. Absolutamente a medida de grandes grupos extranjeros y sin ninguna regulación estatal argentina. Libre exportación e importación, sin impuestos ni rendiciones de ningún tipo. Ataque directo al circuito PYME nacional. Menos trabajo argentino. No prioriza el abastecimiento local en materia de proyectos energéticos. Abre la puerta al ingreso y legalización de capitales del narcotráfico y la venta de armas.

6) Jubilaciones con fuertes recortes y menos mujeres jubiladas:

Deroga moratoria de 2023, sancionada a pesar de la oposición del FMI. Si se aprueba esta ley ómnibus, 9 de cada 10 mujeres no se podrán jubilar.

7) Más Impuestos para los trabajadores, menos para los ricos

La ley propone el regreso del impuesto a las Ganancias y a su vez, la baja bienes personales de los que más tienen.

Estas son en síntesis las razones por las que estamos reclamándole al senado que se oponga a esta ley, que no favorece a casi ningún sector local, que apunta a desmantelar el estado nacional, a generar el caos interno y la sumisión a los poderes extranjeros y las corporaciones, dándoles todo tipo de protecciones legales y económicas nunca antes vistas. Habrá menos país para todxs, menos trabajo y más pobreza.

Además invitaron a ira el miércoles 12 al Congreso!