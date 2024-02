La diputada nacional Danya Tavela aseguró esta tarde que “el cambio y la esperanza que votaron los argentinos no está en la ley “Bases”, está en la educación, la ciencia, trabajo y el progreso”. Y le advirtió al Gobierno: “Que no nos engañen con la libertad ómnibus de los últimos 50 días”.

La legisladora radical afirmó que “le dijimos “no” a cualquier facultad delegada en cualquier forma y en cualquier tiempo, en el marco de la Constitución Nacional. Le dijimos “no” al aumento de las retenciones y no forman parte de este proyecto de ley. Le dijimos “no” a hacer el ajuste del Estado a través de los jubilados. No es todo o nada. Es todo entre los 129 artículos de la Constitución Nacional”.

“La UCR quiere un Estado inteligente y moderno, pero quiere una sociedad de iguales y una democracia viva. Una vez que este debate pase, el Gobierno elegirá un camino, que espero que no sea el que lo trajo hasta acá. Que termine con la desmesura, con las amenazas, con las denuncias falsas, con la represión y la intolerancia. Eso no es lo que los argentinos queremos. El cambio y la esperanza que votaron los argentinos no está en esta ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está en la educación, en la ciencia, en el trabajo y en el progreso”.

Finalmente, Tavela señaló: “No nos engañemos. No hay libertad si no hay igualdad. Los diputados y diputadas radicales estaremos acá, en cualquier circunstancia, para que nos rindan cuentas, para ser el control que el Congreso debe ser. Y fundamentalmente para que no nos engañen con el relato de la desigualdad exprés y el de la libertad ómnibus de los últimos cincuenta días”.