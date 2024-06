Tras la premiación, los creadores de Orense manifestaron en redes sociales: “No nos alcanzan las palabras de agradecimiento a todos por confiar en nosotros. A nuestros clientes fieles, a nuestros distribuidores, a todos los chicos q trabajan día a día con nosotros para elaborarlos y sobre todo a la familia q siempre está. Sin La familia no se podría lograr todo esto”.

La historia de Orense, el alfajor ganador de Quilmes

Esta empresa oriunda de Quilmes fundada en 2013 comenzó con una producción artesanal pero a partir de su crecimiento, en 2015 se industrializaron. En 2019, alcanzaron el premio al mejor alfajor de chocolate en la Fiesta Nacional del Alfajor, siendo su primer galardón gastronómico.

Así lo cuentan en su página oficial: “Estamos muy muy felices de contarles que fuimos premiados con el ORO al mejor alfajor INDUSTRIAL del CAMPEONATO ARGENTINO DEL ALFAJOR 2024, que se hizo en Avellaneda. No nos alcanzan las palabras de agradecimiento a todos por confiar en nosotros. A nuestros clientes fieles, a nuestros distribuidores, a todos los chicos q trabajan día a día con nosotros para elaborarlos y sobre todo a la familia q siempre está. Sin La familia no se podría lograr todo esto. Queremos felicitar sobre todo a la organización excelente por parte de la municipalidad de Avellaneda( Pame y Rubén), a Norita de Expo creativa, que sin ellos no hubiese sido posible este gran evento que llevaron a cabo. Muchas emociones y trabajo hubo detrás.y también a todos los empleados municipales q estuvieron siempre atentos y al pie de las necesidades. Nos vamos contentos y a la espera de repetirlo. Y por sobre todo agradecerles a todos por la buena onda que nos tiran siempre, desde nuestros clientes, amigos y hasta los grandes colegas que hay en el medio alfajorero. Felicitamos a todos los ganadores y GRACIAS! , esto nos hace seguir con más fuerza y saber que vamos por el buen camino. ❤️"