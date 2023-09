La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este martes la inauguración del aula número 50 desde que se inició su gestión, en diciembre 2019. En este caso, fueron los dos flamantes salones de clase en la Escuela Secundaria Nº 59, en la intersección de Juan B. Justo y calle 331, en Quilmes Oeste. Esta tarea transformadora en materia de infraestructura escolar responde al compromiso asumido por la Jefa comunal de mejorar el 100 por ciento de los edificios escolares.

"Hoy estamos concretando lo que parecía imposible, estamos inaugurando las aulas número 49 y 50 de nuestra gestión. Hemos construido 50 aulas nuevas que equivalen a más de 8 escuelas. Y la verdad no nos quedamos solamente en poder abordar la demanda que tenían los establecimientos educativos, sino que tenemos un objetivo que alcanzar, y si la mayoría de los quilmeños nos acompañan para nuestra próxima gestión, porque queremos que nuestro segundo mandato sea mejor que el primero, vamos a construir diez nuevos edificios escolares en Quilmes", aseguró Mayra.

La Jefa Comunal destacó: "Todo esto es posible porque hay un trabajo articulado del Consejo Escolar, la Secretaría de Educación y el Gobierno Provincial, para que podamos seguir ampliando nuestra oferta educativa en cada barrio que se necesite de Quilmes, y poder garantizar un derecho básico y fundamental, que es el derecho a la educación. El objetivo que tenemos como gestión es que nuestros hijos y las nuevas generaciones, que son ustedes, puedan vivir en un Quilmes mejor que el que nos tocó vivir a nosotros o el que les tocó vivir a sus papás y a sus mamás".

En tanto que, la directora de la institución, Paula Viale, señaló: "Estoy muy emocionada. Fueron siete años de lucha. En la gestión anterior me dijeron que tenía que pensar en una escuela más chica, que tenía que cerrar dos secciones y que esto era imposible, pero la peleé. Les dije que 'sobre mi cadáver' iban a cerrar dos secciones. En primer lugar quiero agradecer a Mayra y a Joaquín (Desmery), gracias eternas por estas políticas de cuidado e inclusión que no siempre se tienen en cuenta particularmente con la escuela pública. Voy a estar eternamente agradecida que me puedo ir con el corazón lleno sintiendo que mi tarea está cumplida, ¡Viva la Escuela Pública, inclusiva y de calidad!".

Las obras que se inauguraron hoy en la ES Nº 59, que tiene una matrícula para 274 alumnos, comprendieron la construcción de estas 2 nuevas aulas, además de un SUM y baños nuevos; y a través de esto quedará separada correctamente la actividad de la Primaria y Secundaria, permitiendo ampliar de 10 a 12 secciones para el próximo año.

Además de estos trabajos, que fueron financiados por la Provincia de Buenos Aires, a través del programa "Escuelas a la Obra", se realizó en la Escuela Primaria Nº 55 que funciona allí, la rehabilitación de gas y puesta a punto, mientras el año que viene se remodelarán los baños y se construirá un aula más.

A su vez, en ambos establecimientos educativos hubo intervenciones del Consejo Escolar, las cuales incluyeron la reparación de un caño cloacal; colocación de 55 pasadores y arreglo de 15 existentes; agregado de topes para abertura; soldadura de bisagras; arreglo de trabas con sistema de lingas y con corredoras.

Estuvieron presentes el secretario de Educación local, Joaquín Desmery; la subsecretaria de Educación, Nancy Brites; el inspector jefe regional, Pablo Vinuesa, y el tesorero del Consejo Escolar, Gustavo Lappano.