Así lo afirmó el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, expresó enérgicamente su enojo ante los hechos de público conocimiento que llevaron a la suspensión del servicio eléctrico, dejando durante largas horas a los usuarios sin luz, en uno de los días mas calurosos del año, cuando la sensación térmica llegó a los 44:4 grados.

Afirmó el Defensor del Pueblo de Avellaneda que los cortes de energía prolongados, la baja calidad del servicio y la falta de respuestas oportunas ante las consultas de los usuarios, se han convertido en una constante para los habitantes de las zonas atendidas por Edesur S.A.

Daniel García afirmó que la falta de inversión, tanto en el sistema de generación de energía como en el de distribución y en la modernización de las instalaciones, no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo su vida, seguridad y bienestar.

Y agregó: resulta inaceptable que con el aumento tarifario que se viene dando desde hace casi un año, no se perciban mejoras sustanciales en la calidad del servicio.

García recordó que la empresa debe reinvertir los recursos recaudados, tanto en infraestructura como en mantenimiento, garantizando el servicio de calidad por el que los usuarios pagan altas tarifas.

Con los hechos del día de ayer, queda más que probado lo dicho. Edesur cobra, pero no invierte. Es todo ganancia para ellos. Desde la empresa no se puede argumentar que los cortes se debieron a la alta demanda. Las dos primeras estaciones salen de funcionamiento a las 5:45 hs. A esa hora, lejos están las redes de alcanzar los topes de consumo. Ahora me pregunto: ¿Que pasaría si la industria estuviese funcionando en su totalidad? Datos oficiales afirman que la industria tiene reducida su capacidad de producción un 30%. Y si estuviese funcionando en un 100%, ¿Qué pasaría con la demanda energética?

Como Defensor del Pueblo debo decir que los cortes de energía de ayer afectaron los derechos humanos. Se vieron afectados la sanidad, la seguridad, el transporte y podría seguir enumerando.

Sres. Edesur entiendan que sin inversión no hay servicio de calidad. Inviertan y brinden a los usuarios el servicio de calidad que se merecen, sin desconocer sus derechos que los asisten y de los que los privan.