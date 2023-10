La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió una mateada con vecinos y vecinas de Ezpeleta Oeste, en la Sociedad de Fomento Enrique Muiño, ubicada en Argerich y Paraguay, y luego recorrió la obra de puesta en valor de la plazoleta que está justo enfrente de la institución, en el marco del compromiso de gestión de mejorar 46 espacios públicos en todo el distrito.

"Tenemos que seguir construyendo cada vez más comunidad organizada y Estado presente, de esa manera saldremos adelante. Cada una de las cosas que vamos logrando, que son mejoras, progreso, derechos garantizados, hay que defenderlas el 22 de octubre con la boleta de Unión por la Patria. Esas boletas que van a llenar nuestras urnas tienen que ser la garantía de las obras que faltan realizar", afirmó Mayra

Asimismo, la Jefa comunal expresó: "Nosotros no hacemos promesas, queremos hacer las cosas distintas, por eso tenemos los compromisos de gestión. No queremos que haya más frustración en nuestros vecinos y vecinas, queremos que haya autoestima, queremos que crean en los políticos. No somos todos iguales, aunque quieran meternos en la misma bolsa, hay algunos que endeudan a la Argentina con el FMI, como lo hizo Macri, y hay otros, como Néstor Kirchner, que nos saca de encima el FMI y nos dan posibilidades de recuperar nuestra soberanía y de tener una Argentina con desarrollo e inclusión".

Esta es la primera etapa de una obra integral de más de 1.100 metros de intervención, de los cuales 10 cuadras están sobre Panamá desde Casares hasta la avenida La Plata y dos cuadras sobre Argerich entre Namancurá y Panamá.

Al respecto, la vecina Fabiola Ruiz comentó: "Antes no se podía pasar, no había plaza, lugares para caminar ni nada asfaltado, estaba todo feo. Y ahora está lindo. Se le agradece un montón a Mayra lo que hace, el barrio está creciendo".

Participaron de la jornada el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; su par de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eva Mieri; el subsecretario de Servicios Públicos y Defensa Civil, Silvio Sarti, y la directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) 2 de Abril, Natalia López.