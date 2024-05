La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregó nuevas prótesis dentales a 25 pacientes de La Ribera de Quilmes en el Centro Integrador Comunitario (CIC) La Ribera, que forman parte del programa municipal “Quilmes Sonríe” de promoción y acceso a la salud bucal.

“Entregamos prótesis dentales a quilmeñas y quilmeños en el marco del programa Quilmes Sonríe. Esta es una política municipal que impulsamos en 2022 y seguimos desarrollando para garantizar el acceso a la salud bucal, atención y rehabilitación protética a la comunidad local que lo necesita. Desde el Gobierno Municipal, vamos a seguir trabajando para dar respuesta a las principales necesidades de nuestros vecinos y vecinas”, señaló Mayra junto a la titular de la cartera de Salud de Quilmes, Carolina Begue.

Por su parte, Begue explicó: “En general, en todo lo que tiene que ver con atenciones en salud, y salud bucal en particular, la mayoría de las obras sociales o las prepagas cobran un coseguro, o cobran aparte o no tienen cobertura. Entonces es súper importante que el Estado pueda garantizar este derecho a aquellas personas que no pueden acceder desde otra vía”.

Esta política comunal lanzada en el año 2022 se basó en el plan nacional “Argentina Sonríe”, que fue impulsada durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la cual se ofrece atención y cuidados de odontología a los quilmeños y quilmeñas, a través de la colocación de prótesis dentales removibles (parciales y totales) que permiten mejorar la masticación, alimentación, estética y bienestar. Desde su puesta en funcionamiento, hasta marzo 2024, ya se entregaron 1.322 prótesis.

El mismo consta de una primera etapa de preparación de la cavidad bucal y una segunda fase de confección de prótesis. Actualmente esto se ejecuta en 11 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y CICs.

Las prótesis son realizadas en el laboratorio municipal y la gestión de turnos se hace a través de la Dirección de Salud Bucal. Para iniciar el trámite, las y los solicitantes deberán presentar fotocopia del DNI donde se acredite su domicilio en Quilmes, la negativa de ANSES y el apto bucal.

Para más información, los interesados e interesadas pueden escribir a [email protected] o a [email protected]