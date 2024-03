Otra vez el escándalo pega de lleno a un importante ex funcionario municipal. Otra vez un padre que no cumple sus responsabilidades y ejerce violencia económica contra su ex . Se trata del reclamo de la madre de su hijo, también ex funcionaria y consejera escolar, quien -SEGUN SUPO EL SUBURBANO- quiso tramitar en las últimas horas la ayuda escolar para su hijo, y le informaron que ya la estaba cobrando el padre del menor quedándoselos con la plata. Cosa que la sorprendió sobremanera "porque el niño jamás recibió un peso de eso".

Los protagonistas otra vez son Ariel Domene, quien fuera secretario de Cultura y Educación de la gestión de Martiniano Molina, actual mano derecha del rector de la UNAB, y su ex esposa, Daniela Conversano. Este medio supo además Conversano además fue embargada por la falta de pago impuestos de Domene, que vive en una casa en un Countrie de la ruta 2 y debe impuestos y expensas.

Consultada sobre la información, Conversano ratificó la misma, dijo sentirse indignada, y añadió que la cuota alimentaria la cobra por retención judicial ya que "èl nunca pago la cuota alimentaria, y sospecho logró un acuerdo para que en el banco no le aumenten el sueldo (en la Universidad de Almirante Brown -UNAB-), y hace un año que le pagan lo mismo por lo que la cuota alimentaria se me devaluó muchísimo y no alcanza para nada y los alimentos extraordinarios los debe hace un año y medio".

Ademàs, por otro lado, Conversano quiso tramitar la ayuda escolar que da el gobierno " la denegaron porque aparece un cartel que incida que la cobra Domene, esta cobrando la asignación familiar y nunca pagó, por lo que se està quedando con plata del hijo. Ahora estamos haciendo todos los tramites para que se la saquen, mientras tanto la cobró y se la quedó". Domene quien se supone tantas veces dijo que bregaba por la educación de los niños, no se preocupa por el bienestar de su propio hijo.