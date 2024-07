El pasado viernes falleció el dirigente y reconocido referente ambiental, Jorge Trevin, uno de esos tipos esenciales para abordar la temática del medio ambiente y su defensa sin concesiones.

Comprometido, siempre dispuesto, trabajador, así conocimos a Jorge desde las páginas de diario El Suburbano, mucho antes que esta web naciera. Por aquellos 2000/2005, él solìa Llegaba a nuestra redacción siempre con algo para aportar y desnudar cuando las cosas no eran como debían ser en materia del cuidado de la tierra. Y tenía buena puntería para apuntar -sobre todo- a "esos capitales que quieren arrasarla".

Le apasionaba enfrentarse al poder, siempre.

Desde su lugar, Trevin siempre nos ha aportado tapas e investigaciones fuertes avaladas con su feroz y sincera impronta profesional. Tenía masters y títulos que le daban una calidad diferente, pero siempre priorizaba al ser humano por sobre todo.

Oriundo de Sarandí, entre diferentes tareas, fue fundador y miembro activo de Ambiente Sur, dando una lucha fuerte contra lo que él consideraba "fuertes inconsistencias" que presentaba el Proyecto Techint en la zona ribereña de Avellaneda y Quilmes.

Sobre eso, escribió un editorial donde decía: "El “proyecto” era presentado por sus principales padrinos, el Gobernador Daniel Scioli y los intendentes de Avellaneda y Quilmes Baldomero Álvarez de Olivera y Francisco Gutiérrez, y no faltó tampoco la Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti. Había un ambiente de hecho consumado, y no se ocultaba. Mas allá de la actitud tipo “al fin llega el progreso” que fluía de las notas de los grandes medios nacionales, al releer las crónicas de ese evento no puede hoy más que llamar la atención la forma relajada en que se trataban aspectos que en los meses por venir iban a ser críticos. Evidentemente no se veía la necesidad de “vender” algo que ya era un hecho para los participantes. Si lo anunciaban el Gobernador y todas esas autoridades, ¿quién podría oponerse?"

Trevin venía del anarquismo y llegó a la doctrina peronista "para reivindicar al pueblo explotado por ambos capitalismos", como decía un amigo suyo. Fue por sobre todas las cosas un humanista que supo cuidar fuertemente el "ambiente de todos", y esa fue su primera lucha.

Que descanses en Paz.

Adrian Di Nucci