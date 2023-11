Más allá de la realidad económica y los reclamos puntuales que pueden estar padeciendo en todo el país numerosas comunidades terapéuticas que luchan para sacar a las personas de las adicciones, la prestigiosa Fundación San Mateo emitió en las ultimas horas un comunicado marcando su firme posición política frente a la realidad actual y a una semana del balotaje que consagrará el nuevo presidente.

Enumerando uno a un o los peligros que podría llevar en el terreno de prevención de adicciones, y otros también, un gobierno de Javier Milei, la Fundación San Matero, cuyo director general es Javier Silberman aclara que "a aquellos que creen que esto persigue intereses, sepan que estamos atravesando momentos muy difíciles, pero primero están las convicciones".

COMUNICADO

Llegamos hasta acá con muchas situaciones difíciles; momentos como el 2001 nos hizo pensar que cerrábamos y dejábamos sin red a miles de hombres y mujeres que necesitaban de nosotros en sus momentos más oscuros. Más tarde, otras crisis económicas nos pusieron a todos también en jaque. Pero el grupo humano, los que forman nuestro equipo, los de aquellos momentos y los de ahora, sostuvieron nuestra querida Comunidad Terapéutica. Y con ello, a aquellos que más lo necesitan. Siempre militamos por una sociedad más justa. Una sociedad que nos abrace a todos y a todas, principalmente a las personas a las que asistimos diariamente y sin descanso, que son los más vulnerables y excluidos, y nuestra prioridad. Desde siempre soñamos en una sociedad con Justicia Social, porque claramente no todos tenemos las mismas oportunidades. Y en ese pensamiento fuimos creciendo, consolidando un 'Programa Modelo', que acompaña a cada persona que lo está necesitando. Sabemos en lo más íntimo que todo esto no hubiese sido posible sin un Estado presente, con el que articulamos en conjunto para dar respuestas, y formamos una red público-privada para la asistencia. Sabemos que hay mucho por mejorar, pero nos queda claro que una sociedad se construye sin dejar a nadie afuera. “Nadie se salva solo”.

Por todo esto es que repudiamos los dichos del candidato a presidente libertario, Javier Milei, desconociendo la complejidad de las adicciones y consumos de drogas, exponiendo públicamente y de manera peligrosa: “Si fuera por mí, si vos querés, DROGATE, hace lo que quieras, mientras yo no tenga que pagar la cuenta”. Agregando además que el suicidio es "un problema del otro”.

Vemos con gran preocupación como la contienda electoral se desarrolla en medio de propuestas y discursos de odio y violencia política, ofensivos y discriminatorios. La idea que creímos caduca, que un adversario político es un enemigo nos remonta a los peores momentos de nuestra historia. Por si fuera poco, Milei y su equipo, reivindican cada vez que pueden la dictadura militar, desconociendo a las Islas Malvinas como Argentinas, cuestionando la salud y la educación pública, promociona un mercado de órganos y de libre portación de armas, odiando y cuestionando al Papa Francisco. Por todo esto y, cualquier otro dicho que comprometa seguir trabajando por una sociedad más justa que proporcione igualdad de oportunidades, sin exclusión social y económica, es que creemos que debemos tomar posición, y comprometernos. No todo es lo mismo. Reconocemos la enorme deuda que tiene la Democracia pero hemos aprendido a respetar las diferencias, a valorar la pluralidad de voces, a preferir el dialogo a la violencia. Y que un país posible es mejor con más Democracia.

Sabemos que falta mucho por hacer, pero también que votar a quien cuestiona un pacto social alcanzado y expresado democráticamente en el documento llamado "Nunca Mas", como así también innumerables derechos alcanzados a lo largo de estos últimos 150 años no puede ser una opción, ya que elegirlo garantiza la pérdida de innumerables derechos adquiridos y un importante aumento de las desigualdades hoy existentes.

​​​​​​Javier Silberman

​​​​​​Director General