Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri asistieron a la ceremonia de egreso de 666 nuevos policías y 160 bomberos que se incorporarán al plantel del Sistema Integral de Seguridad Pública. De este modo, ya son más de 8.000 los policías graduados desde la creación del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

"Qué emocionante ver a tantos hombres y mujeres valientes a punto de incorporarse a la Policía de la Ciudad. Después de dos años de esfuerzo, sacrificio y entrenamiento, hoy se suman a esta gran familia. No tengo dudas de que es un día más que especial para ustedes, un día del que se van a acordar toda la vida. Para mí también es muy especial, porque es la última vez que le voy a tomar juramento a una nueva camada de cadetes como Jefe de Gobierno. Yo siempre dije que este día, año tras año, era de los más importantes que me tocaban vivir desde mi rol. Principalmente por dos motivos. Primero, porque escuchar ese grito de coraje, ese 'Sí, juro´ cargado de compromiso y vocación de servicio es un verdadero orgullo. Una decisión de vida que implica cuidar al otro en cualquier circunstancia. Y segundo, porque aunque hoy lo tengamos ya naturalizado, esto que vivimos hoy no pasó siempre. Hace 8 años esto no pasaba. La seguridad dependía del Gobierno nacional y la Policía de la Ciudad no existía, los jefes de Gobierno no le tomaban juramento a ningún policía y no teníamos agentes con uniformes bordó en nuestras calles. Todo eso hoy pasa porque juntos decidimos animarnos a resolver la seguridad en Buenos Aires, a dar la pelea por nuestra autonomía y a elegir libremente cómo cuidar a los porteños. Decidimos hacernos cargo", expresó el Jefe de Gobierno saliente.

Recordó, también, cuando "nos dijeron que estábamos locos, que era asumir una responsabilidad enorme y que nos íbamos a arrepentir. Pero nosotros seguimos adelante igual, porque no nos daba miedo el desafío, porque era lo que la gente necesitaba de nosotros y, sobre todo, porque teníamos con qué. Los teníamos a ustedes, listos para asumir el desafío y trabajar sin parar para tener una Ciudad más segura. Por eso esta policía, que hoy con orgullo podemos decir que es la mejor policía del país, es parte fundamental del legado que dejamos en Buenos Aires".

Y a modo de despedida, Rodríguez Larreta afirmó: "Estoy profundamente orgulloso de ustedes. Y sé que sus familias también, por eso le quiero agradecer a cada familiar que los acompañó en esta decisión de vida para que hoy puedan estar acá. Sepan que el Gobierno de la Ciudad va a seguir cuidándolos. Así como ustedes cuidan a los vecinos, la Ciudad va a seguir estando a su lado. Porque si algo demostramos en todo este tiempo es que para tener buenos policías, tenemos que darles lo mejor y respaldarlos en todo momento".

Jorge Macri, en tanto, les agradeció a los egresados "por su profunda vocación de servicio, por creer como nosotros en la importancia de capacitarse y por todas las horas que dedicaron a eso para poder hacer mejor su trabajo. De este lado, siempre van a contar con un Estado que los apoyará y estará a su disposición. El desafío que hoy asumen es muy relevante, y queremos que puedan afrontarlo lo mejor posible. Por eso, vamos a seguir apostando a su formación constante y les daremos todas las herramientas que necesitan para cumplir con la enorme tarea que tienen en sus manos. Tenemos mucho por hacer en los próximos años, porque la seguridad es uno de los principales reclamos de los vecinos en el último tiempo. Eso nos obliga a redoblar el esfuerzo que venimos haciendo, y a no descansar en los éxitos del pasado ni seguir adelante en piloto automático".

Participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria, y su reemplazante en la cartera de Seguridad, Waldo Wolff; Genoveva Ferrero, secretaria de Administración, Justicia y Soporte Operativo de Seguridad; y Diego Kravetz, el próximo Secretario de Seguridad; Gabriel Berard y Juan Carlos Moriconi, jefes de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Bomberos, respectivamente; Gabriel Unrein, el director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP); y Juan Bautista Mahiques, fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.

Los oficiales de policía tuvieron un año y medio de formación: los primeros seis meses bajo la modalidad de externado y a partir de febrero dos semestres más dentro del ISSP.