La Asamblea Multisectorial de Berazategui rechazó el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus que emitió el presidente Javier Milei. El encuentro se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Berazategui, con la presencia del intendente Juan José Mussi y cientos de representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y política. De manera previa a la reunión, el cuerpo legislativo había votado -en su mayoría- a favor del rechazo al DNU, con un solo voto en contra, por parte del bloque La Libertad Avanza.

La Multisectorial se conformó el miércoles 3 de enero de 2024, tras la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y de la Ley Ómnibus, por parte del presidente Milei. Antes de la presentación en el Concejo Deliberante, se llevaron a cabo dos reuniones: 3 y 10 de enero. En ambas, los participantes coincidieron en la gravedad de las medidas del Ejecutivo Nacional y del impacto negativo en la calidad de vida de la población.

Actualmente, ya está compuesta por más de 120 integrantes de diferentes sectores de la comunidad: partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, industriales, empresarios, centros comerciales, clubes, veteranos de Malvinas, juventudes, centros de jubilados, representantes eclesiásticos y asociaciones profesionales.

En este sentido, Isabel Reinoso -farmacéutica comunitaria de Berazategui y titular de la Farmacia local que lleva su nombre- resaltó: "El DNU daña al desarrollo profesional de nuestro sector y perjudica a los vecinos de Berazategui en el acceso a los medicamentos, dejando desprotegida a la población. Ninguno de los artículos del decreto presidencial es ni de necesidad, ni de urgencia, pero afectan contundentemente a la vida de las personas. Esto hace que tengamos que estar todos juntos".

En ese marco, la vicepresidenta del radicalismo de Berazategui, Rosana Folino, aseguró: "Es muy importante que se conforme una mesa de diálogo, tanto para tomar definiciones, como para debatir las diferentes ideas. Además, nos sirve para unirnos y lograr lo mejor para todos".

Como representante del sector productivo, Daniel Rosato -presidente de Industriales Pymes Argentinos, del Parque Industrial Plátanos y de la Unión Industrial de Berazategui- celebró la conformación de la Multisectorial: "Desde nuestro sector, rechazamos contundentemente el DNU, porque implica la destrucción de la economía nacional y es perjudicial para el pueblo argentino. Haber creado este espacio es un logro y vamos a crear un documento de unidad para presentar ante el Congreso Nacional y que conozcan lo que pensamos en el distrito".

Por su parte, el secretario de Formación y Capacitación Profesional de la CGT, Argentino Geneiro expresó: "Como integrante del Movimiento Obrero me siento orgulloso. Logramos un consenso generalizado por parte de todas las organizaciones convocadas, junto al Concejo Deliberante, con entusiasmo y compromiso. Estamos viviendo un momento dramático. El Gobierno se da el lujo de venir con una ley y un decreto para, según ellos, ´cambiar la historia de la Argentina´, pero destruyéndolo todo. No se respeta la Constitución ni los derechos consagrados que protegen a los trabajadores... ¿Queremos volver al pasado atacando a las organizaciones libres del pueblo? No. El Movimiento obrero se puso de pie cuando lo tuvo que hacer y lo vamos a hacer ahora, no nos vamos a entregar, la Patria no se vende".