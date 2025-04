El concejal oficialista Ezequiel Arauz habló sobre la situación política y económica:

"En términos de programa económico, el gobierno entró a abril con la soga al cuello, y la solución después de haberse fumado todo el blanqueo y el ajustazo histórico, son los 20 mil millones de dolares del FMI, que a la vez muestran claramente el fracaso. Es difícil vender futuro cuando apelas al FMI, que además se mete obscenamente en la política local y hasta sale a hacer campaña y pedir el voto por Milei, en algo nunca visto", señaló el edil quilmeño.

- ¿Como esta el gobierno de cara a este año electoral?

Tiene esa resolución económica que es muy parcial y esta destinada a llegar con gas hasta las elecciones. Entonces es un gobierno que se envalentona con lo que llama batalla cultural, insiste con los gordos del streming, los discursos violentos y la división artificial de nuestra sociedad, pero esa batalla es una fantasía libertaria, nadie voto a Milei por eso. No hay tal nivel de odio real en la gente. Lo central, lo suyo es lo económico y ahi Milei fracaso ampliamente y ahora queda atado a la del FMI.

- ¿No ves soluciones para la economía real?

No. Tienen un pulmotor electoral. No hay salida porque se trata de un gobierno que trabaja para el poder financiero internacional y por lo tanto su objetivo no es el crecimiento argentino, ni la producción argentina, ni el trabajo argentino. Ahi nada. Es timba como camino y deuda como resultado. Por eso eligió poner de ministro a un tipo como Caputo, empleado de Wall Street que ya nos había endeudado en 55 mil millones con Macri y ahora suma 20 mil millones más. Ahora se la llevan de nuevo y el muerto nos queda cuando se vayan.